Antonio Vadillo: «El Cartagena nos va a exigir mucho»

«Hemos sabido llevar bastante bien el partido. Ponernos por delante en el marcador tan pronto nos ha dado confianza y nos ha ayudado a disminuir el buen hacer de Inter en el ataque», afirmó Antonio Vadillo tras conseguir ayer la victoria que les daba el pase a la final de la Supercopa de este domingo a las 16:00 horas en Son Moix.

El entrenador del Palma Futsal destacó tras el encuentro el «partidazo» defensivo de los suyos y el acierto en ataque: «Les hemos generado problemas con las incorporaciones de Dennis». «En la segunda parte nos ha tocado sufrir», reconoció el técnico. «Hemos jugado seis minutos con situación de cuatro para cinco e Inter lo hace muy bien porque tiene jugadores de mucho nivel y de mucha calidad», añadió. Antonio Vadillo calificó el primer tanto de sus rivales como «evitable», fruto de las «dudas» por la intensidad de Movistar Inter, que buscaba la remontada.

Sin embargo, el entrenador de los de verde pistacho tenía claro que el partido no iba a ser un camino de rosas: «Estos partidos son así. La liga está muy competida, en nuestra categoría cuesta mucho sacar todos los partidos adelante y hoy ha sido una muestra de ello. Y con la otra semifinal también hemos podido comprobar lo mismo».

El Palma Futsal afronta mañana un reto tan complejo como ilusionante: luchar por el primer título nacional de su historia. «Mañana nos espera un partido de máxima exigencia», afirmó Antonio Vadillo entre soplidos. «Hoy ya lo hemos afrontado como una final, como tocaba, pero mañana sí que es la final», explicó ilusionado.

El conjunto dirigido por el jerezano se medirá este domingo por el título al Cartagena: «Es un grandísimo equipo. Quizás sea el equipo más completo de nuestra liga, en mi opinión». Vadillo tiene claros los puntos fuertes a neutralizar de sus rivales: «Trabajan muy bien la incorporación del porter o, el balón parado, el uno contra uno ... y con uno de los mejores entrenadores del mundo». «Espero que nosotros estemos a nuestro máximo nivel. Es un equipo que nos va a someter mucho, que nos va a exigir mucho y tenemos que ser capaces de imponer nuestro juego y neutralizar sus ofensivas», detalló Antonio Vadillo.

«Llevamos diez finales en los últimos cinco años y hay un bloque del equipo que ya está acostumbrado. No nos va a pesar en este sentido», confía Vadillo. «Quizás lo que sí nos van a pesar son las bajas, pero el público nos va a ayudar y será un plus extra. En los momentos difíciles la afición te ayuda y eso será importante, porque mañana habrá muchos momentos difíciles», señaló.