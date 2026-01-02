Tenis
Los mallorquines Jaume Munar e Ivonne Cavallé-Reimers caen en la United Cup en Australia
Contundente derrota del equipo español ante Argentina, que fue mejor en los dos partidos individuales y en el de dobles
E.P.
El equipo español de United Cup, con los mallorquines Jaume Munar e Ivonne Cavallé-Reimers en sus filas, ha caído en su debut en la competición ante Argentina por un contundente 3-0, después de no haber sido capaz de sumar ningún triunfo en los duelos individuales y en el dobles mixto, un resultado que les deja prácticamente fuera de los cuartos de final. El equipo capitaneado por Miguel Sánchez está obligado a vencer el domingo a Estados Unidos, actual campeón del torneo, para tener opciones en la competición que se disputa sobre pista dura en las ciudades australianas de Perth y Sidney.
La eliminatoria arrancó con el duelo individual masculino que midió al de Santanyí y al argentino Sebastián Baez. Un partido en el que el triunfo fue para el de sudamericano por un doble 6-4 en una hora y 44 minutos de juego. Dos sets que se desarrollaron prácticamente de manera idéntica y en el que dos 'breaks' del argentino en cada uno de ellos, sofocaron el conato de reacción de Munar.
En el partido individual femenino, sería Solana Sierra la que superaría a la española Jessica Bouzas. La argentina se hizo con el triunfo en tres sets (6-4, 5-7, 6-0), dilapidando las opciones de remontada de la gallega, que igualó el encuentro a un set después de caer en el primero. Sin embargo, en el tercero y definitivo, Sierra pasaría por encima de ella con un rotundo 6-0 en menos de 30 minutos de juego.
Por último, en el dobles mixto, la pareja formada por la mallorquina Yvonne Cavallé-Reimers e Íñigo Cervantes caería también en dos sets ante los argentinos María Lourdes Carle y Guido Andreozzi (7-6(6), 6-2). Ahora, España necesitará ganar por 3-0 al combinado estadounidense el próximo domingo si quiere mantener alguna opción de meterse en los cuartos de final del torneo.
