Vadillo: “La Supercopa es una fecha que teníamos marcada”

Antonio Vadillo afronta la semifinal de la Supercopa con ambición, prudencia y un mensaje claro: la semifinal del sábado, ante el Movistar Inter, se decidirá por detalles. El técnico del Palma Futsal reconoce que el equipo llevaba tiempo señalando esta fecha en el calendario. “Es una fecha que teníamos marcada, sabiendo que íbamos a jugar la Supercopa, y cuando supimos que la sede sería Son Moix, la verdad es que me puse muy contento”. El factor casa, sin embargo, no cambia la exigencia del reto.

Vadillo recuerda que el rival ya ha presentado dificultades esta misma temporada. El Palma Futsal cayó en liga, pese a firmar un partido sólido, y también en la prórroga de la Copa del Rey. “Sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy complejo. Más allá de estos dos encuentros, sabemos que es un gran rival que nos va a obligar a estar muy concentrados y a hacer bien las cosas”, apunta el entrenador, que prevé “un partido equilibrado, igualado y que se va a decidir por detalles”.

A nivel físico y mental, el técnico transmite confianza tras dos meses de enorme carga competitiva. Asegura que al equipo le han sentado bien estos días de pausa. “Llegamos bien. Es cierto que estos últimos dos meses han sido muy intensos, pero las fiestas nos han servido para descansar. Es un partido con muy poco tiempo de preparación, pero eso nos pasa a todos. Nos llega en un buen momento y lo afrontamos con nuestras máximas garantías”.

Vadillo insiste en que la semifinal exigirá la mejor versión del Palma Futsal. “Tenemos que hacer un gran partido, estar muy mentalizados y competir a nuestro más alto nivel para tener opciones de ganar y pasar la eliminatoria”. El técnico no esconde la situación del vestuario, condicionada por algunas ausencias. “Estamos teniendo bajas: Piqueras sigue fuera y Lin y Charuto están entre algodones. Vamos a apurar las opciones hasta el último día”.

Respecto al título, mantiene la mesura. La Supercopa ilusiona, pero no quiere que el equipo desvíe la mirada del reto inmediato. “El título nacional es una ilusión, como todos los títulos, pero antes de hablar de eso hay que ganar el sábado. Tenemos que tener los pies en el suelo y ser conscientes de la dificultad que va a tener el partido”.

El apoyo del público, una vez más, se perfila como un factor diferencial. Vadillo reconoce que jugar en casa ofrece un impulso extra. “Ya conseguimos nuestro primer título en casa, pero eso no quiere decir nada. Evidentemente es una ventaja: vas a estar arropado por tu público y eso siempre es un plus”. El técnico subraya la importancia del ambiente: “Vamos a intentar aprovechar ese sexto jugador que va a ser la afición. Va a haber momentos de dificultad y sabemos que en los días importantes Son Moix siempre responde. Los necesitamos”.

Lucão: “Jugar una Supercopa en casa es especial”

Lucão afronta con ilusión una de las citas más especiales del calendario. “Es un partido especial por ser una Supercopa, por jugarse en casa y por estar tan cerca de un título. Creo que eso es lo que más me ilusiona”, reconoce.

En lo personal, el ala asegura llegar en un buen momento tras un proceso de adaptación progresivo desde su llegada al club. Se siente cada vez más cómodo dentro del grupo y respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros. “Llego bien, mejorando día a día, ya completamente adaptado, con la confianza del cuerpo técnico y de los jugadores”, explica, destacando también la evolución colectiva del equipo.

Lucão pone en valor el crecimiento de un bloque joven que ha ido madurando a base de experiencia, incluso en los momentos más difíciles. “Somos un equipo muy joven en comparación con otros y vamos aprendiendo”, apunta. En ese aprendizaje, admite que algunas derrotas han tenido un papel importante. “Hemos perdido partidos importantes para aprender, pero también es necesario perder para crecer. En los momentos importantes hemos estado y tengo mucha fe en que este sábado estaremos bien otra vez”, añade.

Sobre el rival, el brasileño no esconde el respeto hacia Movistar Inter, un equipo que sabe competir y castigar cualquier error. “Es un equipo que espera mucho y sabe hacerte daño en momentos puntuales”, advierte. Por ello, considera que la concentración será un factor determinante durante todo el encuentro.

Lucão tiene claras las claves para superar la semifinal: atención constante y capacidad para interpretar el partido. “Hemos tenido momentos de desatención que nos han castigado mucho. Tenemos que estar preparados, al cien por cien en todo momento, con paciencia y sabiendo leer el contexto del partido”, concluye, convencido de que solo desde esa solidez podrán tener opciones de estar en la final.