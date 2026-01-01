La tradición de despedir el año a la carrera

El 31 de diciembre, último día del año 2025, estuvo marcado por la celebración de tres carreras de Sant Silvestre en Magaluf, Inca —la de más pedigrí— y Alcúdia. Tres citas con miles de participantes que confirman lo que ya es una tradición en Mallorca: despedir el año a la carrera.

En Calvià ganaron, cumpliendo los pronósticos, Adrià Ceballos (ADA Calvià Vistasol), en categoría masculina, y Daniela García Tena (New Balance), en femenina, campeona de Europa sub-23 de 800 metros y que se quedó a escasas centésimas de participar en los Juegos Olímpicos de París. En Inca se impusieron el joven Martí Ginard (Lô Esport Menorca) y la atleta local Amelia Álvarez (Es Raiguer). Finalmente, en Alcúdia se llevaron la victoria Lange Erdinguer y Victoria Benavides (Can Calco Hotels). En total, más de 3.000 corredores despidieron el año corriendo entre las tres pruebas.

Calvià

La gran fiesta se vivió en la Hidrobal Sant Silvestre Calvianera, con chocolate y ensaimada incluidos, celebrada con salida y llegada en las pistas de Magaluf, consolidada ya como la prueba más multitudinaria de las islas, con más de 1.500 participantes. Con el césped que circunda la pista recién renovado y con el alcalde, Juan Antonio Amengual, tomando parte en la carrera.

El cartel de corredores también era el de mayor prestigio, con Adrià Ceballos como cabeza de cartel, que no defraudó, dominando la prueba de principio a fin y firmando un tiempo de 20:24 sobre un recorrido cercano a los 6.700 metros. Su compañero de entreno Ángel Pérez Rovira (FC Barcelona) fue segundo con 20:39, mientras que Martín Cuart (Atlètic Mallorca) completó el podio con 20:44. Cuarto entró Toni Juan (Oxigen Centre) con 21:16, quinto fue Lluís Fullana (Unicaja Jaén) con 21:40 y Aziz Boutoil (ADA Calvià Vistasol) finalizó sexto con 21:47.

En categoría femenina, la victoria fue para la calvianera Daniela García Tena, que dio prestigio a la prueba con un crono de 23:35. Segunda fue la estudiante en Nueva York Magüi Calvo (Pegasus) con 23:50, completando el podio Maria Sbert (Tricademi), también con 23:50.

Podio femenino de la Sant Silvestre de Inca / P. B.

Inca

En Inca también hubo atletas de prestigio, con triunfo para la joven promesa de Manacor Martí Ginard, que se impuso con un tiempo de 17:45.8 sobre los 6.000 metros establecidos. El santamarier de 41 años Toni Mercadal Roldán (Joan Comes) fue segundo con 17:51, completando el podio el ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària) con 17:57.1.

En mujeres, Amelia Álvarez (Es Raiguer) dominó la prueba con un registro de 21:32.7, seguida por Mar Vallés (Az Sports Binissalem), segunda con 21:38.2.

Alcúdia

En Alcúdia, el vencedor fue el extranjero Lange P. Erdinguer, con un tiempo de 21:41 sobre una distancia de 7.500 metros, según la organización. Segundo fue Jordi Palou (Es Pedal) con 23:22 y tercero Guillem B. Vadell (Ibiza Half Triatlón) con 23:30.

En categoría femenina, la ganadora fue Victoria Benavides (Can Calco Hotels) con 25:34. En segunda posición entró Chloé Serra (Es Raiguer) con 27:19, y tercera fue Aina Coll (Inca) con 27:42.