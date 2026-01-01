Jaume Munar lidera a España en la United Cup 2026 en Australia

Jaume Munar, actual número 36 del ranking ATP, capitanea a la selección española en la United Cup 2026, el torneo mixto por naciones que se disputa en Australia del 2 al 11 de enero (madrugada del viernes en España). La competición reúne a algunas de las principales potencias del tenis mundial y sitúa a Munar como cabeza de serie masculina del combinado nacional.

España competirá en el Grupo A, con sede en Perth, junto a Estados Unidos y Argentina. Junto a Munar, el equipo masculino lo completan Carlos Taberner (104 ATP) e Íñigo Cervantes, especialista en dobles, formando un bloque equilibrado para afrontar una fase de grupos de máxima exigencia.

En el cuadro femenino, la principal baza española será Jessica Bouzas Maneiro (42 WTA). Junto a ella y Andrea Lázaro García (182 WTA) estará la también mallorquina Yvonne Cavallé-Reimers, situada en el puesto 107 del ranking WTA de dobles, una habitual en el circuito ITF que aportará solidez y versatilidad, especialmente en los encuentros de dobles mixtos.

El debut, esta próxima madrugada

El debut llegará este 2 de enero ante Argentina, con un atractivo duelo inicial entre Jaume Munar y Sebastián Báez en el individual masculino. El encuentro abrirá la eliminatoria a las 03:00 horas de la madrugada en España. A continuación se enfrentarán Jessica Bouzas y Solana Sierra en el individual femenino, mientras que la serie se cerrará con el dobles mixto, cuyos protagonistas se decidirán poco antes de saltar a la pista.

Argentina acude al torneo con Sebastián Báez, Marco Trungelliti y Guido Andreozzi en el cuadro masculino, y Solana Sierra, María Lourdes Carlé y Nicole Fossa Huergo en el femenino. Por su parte, Estados Unidos presenta un equipo de alto nivel encabezado por Taylor Fritz y Coco Gauff, junto a Mackenzie McDonald, Christian Harrison, Varvara Lepchenko y Nicole Melichar-Martínez.

La United Cup supone una nueva oportunidad de ver a Jaume Munar asumir galones en una gran competición internacional y de contar con la presencia de Yvonne Cavallé-Reimers en un escaparate de primer nivel.