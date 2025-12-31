El Palma Futsal se aferra a su afición en la Supercopa de España de fútbol sala

El Palma Futsal aspira a levantar su primer título nacional este próximo domingo en el Palau d’Esports de Son Moix, sede de la Supercopa de España. El equipo dirigido por Antonio Vadillo se aferra a su afición para romper el maleficio que parece perseguirle en cuanto a trofeos nacionales, ya que los seis títulos que brillan en sus vitrinas son todos internacionales: tres UEFA Champions League y otras tantas Copas Intercontinentales.

Si el Palma Futsal ha sido elegido el mejor equipo del mundo en los últimos años, gran parte del mérito corresponde a su afición. De hecho, la mitad de su palmarés lo ha conseguido jugando en la isla. Más allá de las fases que ha disputado en Son Moix y que le permitieron clasificarse para las ‘final four’ de la Champions League, ser anfitrión en varios asaltos al título le ha venido muy bien al club mallorquín. De hecho, su primer gran trofeo lo levantó en el Velòdrom Illes Balears –el antiguo Palma Arena–, en donde derrotó en los penaltis al Sporting de Portugal para coronarse campeón de la Champions el 8 de mayo de 2023. Era la cuarta final del equipo y el primer título se levantaba ante una grada eufórica tras ver cómo su equipo se hacía con el título.

Meses después se ganaba la Intercontinental en Brasil y en mayo de 2024 se levantaba la segunda Champions en Ereván (Armenia). El ‘regalo’ del club por jugar su segunda Intercontinental fue acoger esa final en Son Moix: el Palma Futsal tumbó por 4-1 al Magnus, campeón de la Libertadores, en un pabellón que mostró, un día más, un llenazo. La tercera Champions, lograda en Le Mans (Francia) tras aplastar al Kairat Almaty (9-4) el pasado mayo, le permitió disputar una tercera Intercontinental: de nuevo Son Moix, en noviembre, ejerció de talismán para los de Vadillo, que vencieron al Peñarol de Uruguay (4-2) en un feudo que es, casi, una garantía de éxito para los Rivillos, Barrón, Luan Muller, Ernesto, Fabinho y compañía.

Presentada la Supercopa de España en el Consolat de Mar El Govern balear ha presentado este martes en el Consolat de Mar la Supercopa de España de fútbol sala, que se disputará este próximo fin de semana en el Palau Municipal d’Esports Son Moix. El acto estuvo encabezado por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, acompañado por el presidente de la Federació de Fútbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach. El Govern apoya la competición con una subvención de 80.000 euros. En el torneo participarán Jimbee Cartagena, Servigroup Peñíscola, Movistar Inter y el Illes Balears Palma Futsal.

El fortín de Son Moix

Al fortín de Son Moix se aferra de nuevo el Palma Futsal, más ansioso que nunca por hacerse con su primer título nacional, ya que las estadísticas en el Palau d’Esports son más que favorables al equipo de Antonio Vadillo, que, por ejemplo, fue capaz de permanecer imbatido toda una temporada, tanto en la Liga regular como en sus partidos europeos.

Un recinto, además, en el que sus jugadores se sienten poderosos por el gran apoyo de sus aficionados: de hecho, este año se ha superado la cifra de 50 partidos con el pabellón lleno desde que el club se trasladó a Palma.

Una comunión afición-equipo que la plantilla del Palma Futsal quiere hacer valer para conseguir su gran objetivo: alzarse con su primer título nacional, un trofeo que se le ha escapado en cuatro ocasiones.