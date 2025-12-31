Estrenan la prueba competitiva 'Primer Capfico de l'any 2026 al Port de Palma' en la playa de Can Pere Antoni del Portitxol

Los más atrevidos de Mallorca comenzarán Año Nuevo con el 'Primer Capfico de l'any 2026 al Port de Palma'. La prueba, quepor primera vez tiene una modalidad competitiva, está organizada por la Autoritat Portuària de Balears, es solidaria con la ONG "SOS MAMÁS" y se disputará este jueves 1 de enero en la playa de Can Pere Antoni del Portitxol, junto al Bar Ossaona, a partir de las 12 horas.

La carrera tiene dos distancias diferentes: 400 metros, que es la prueba competitiva para los más iniciados y apuntarse cuesta cinco euros, y 200 metros,que es la modalidad popular y además la inscripición gratuita.

Las pruebas pueden disputarse con "trajes de neopreno, bañador o con cualquier otra prenda de vestir que lo deseen". Sin embargo, las únicas dos categorías diferentes para competir son con o sin neopreno, en ambos casos en la carrera de 400 metros, los tres primeros absolutos tanto masculino como femenino recibirán un premio.

Salida y llega en la playa de Can Pere Antoni

Este miércoles a las 22 horas se cierra el plazo para inscribirse a la carrera, ya que el jueves, el día de la prueba, no se podrá apuntar in situ. Por el momento hay más de 30 valientes que ya se han inscrito en Elitechip.

La retirada de los gorros con el número de participación o inscripción asignado, así como el chip de alquiler o checking del chip propio, comienza a partir de las 10.30 horas del día 1 de enero en la Plaza del Paseo del Portitxol frente a la playa de Can Pere Antoni.

La organización pondrá un servicio de guardarropa a partir de las 10.30 horas, en el mismo lugar de la retirada de los gorros y chips, que se encargará de recoger las pertenencias que los nadadores deseen depositar antes de la salida de la prueba, para cambiarse y abrigarse y que podrán recoger posteriormente al finalizar la competición.

Chocolate y sopa caliente al acabar

En la playa de Can Pere Antoni a las 11.55 h. se abrirá la cámara de llamadas para chequear el chip de cada participante antes de situarse en la línea de salida, toda persona que no haya pasado la cámara de chequeo de salida y tome parte en la prueba, quedará automáticamente descalificado.

La salida y llegada tendrá lugar en el mismo lugar: playa de Can Pere Antoni de Palma, en donde tras cruzar la línea de llegada los participantes se dirigirán a la Plaza del Paseo del Portitxol para recuperarse en el avituallamiento de post-meta, en el que encontrarán chocolate y sopa caliente y el guardarropa con sus pertenencias.