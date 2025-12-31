Baloncesto
Baleares aspira a seguir en el ‘Top-10’ en los Nacionales infantil y cadete
Las selecciones masculinas y femeninas de la FBIB disputan del 3 al 7 de enero en Zaragoza el Campeonato de España
Las selecciones de Baleares cadete e infantil, tanto masculinas como femeninas, aspiran a mantenerse en el ‘top-10’ nacional en los Campeonatos de España de baloncesto, que este año se disputarán del 3 al 7 de enero de 2026 en Zaragoza.
Desde la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB), cuyos técnicos a lo largo de los últimos meses han ido configurando los distintos combinados, se confía en que las cuatro selecciones reflejen en el CESA (Campeonato de España de Selecciones Autonómicas) la progresión de unos equipos que han ido mejorando en los últimos años.
De hecho, en 2025, en los campeonatos celebrados en Huelva, la FBIB vio cómo sus cuatro selecciones se situaban entre las nueve mejores del país, disputando además tres de ellas los cuartos de final de la competición.
Este año, el objetivo es seguir en ese ‘top-10’ nacional y mejorar los resultados obtenidos: la quinta plaza del cadete femenino, la sexta del infantil masculino, la octava del cadete masculino y la novena del infantil femenino.
Viajan el 2 de enero a Zaragoza
Las distintas selecciones están configuradas desde principios de diciembre —se realizó una convocatoria con 12 jugadores y tres reservas— y, antes de Navidad, acudieron a Madrid para participar en un torneo preparatorio. Este pasado fin de semana se llevó a cabo la última concentración antes de poner rumbo, este 2 de enero, a Aragón.
En esta edición de los Campeonatos de España cadete e infantil participarán más de 1.500 jóvenes jugadores. El torneo, presentado el pasado mes de octubre y que tiene como anfitrión al club El Olivar, congregará, según la Federación Española, a más de 5.000 espectadores entre las distintas sedes de juego de Zaragoza, Utebo, La Puebla de Alfindén y Torres de Berrellén. Los pabellones Príncipe Felipe y Siglo XXI acogerán las finales de estos Nacionales 2026.
