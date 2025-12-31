Un año histórico para la Rafa Nadal Academy

El año 2025 quedará señalado como uno de los más relevantes en la historia de la Rafa Nadal Academy. El primero tras el adiós de Rafa Nadal a la competición profesional ha sido un curso de consolidación, crecimiento y éxitos deportivos que refuerzan el proyecto iniciado en Manacor y que hoy se proyecta ya a escala global.

En el apartado júnior, 2025 volvió a ser un año excepcional, confirmando los logros del Annual Program de la Rafa Nadal Academy, el programa que combina formación tenística y educativa para garantizar un desarrollo integral de los jóvenes tenistas. Iván Ivanov cerró la temporada como número 1 del ranking mundial júnior, tras conquistar Wimbledon y el US Open, un doblete que eleva a 13 el número total de Grand Slams júnior ganados por jugadores formados en la Academia.

Estos éxitos se suman a los logrados en el circuito profesional por Jaume Munar, que firmó la mejor temporada de su carrera, alcanzando el mejor ranking de su trayectoria (nº 36 del mundo), clasificándose por primera vez para los octavos de final de un Grand Slam, hito logrado en el US Open, y desempeñando además un papel clave en la Copa Davis, donde España alcanzó la final.

Junto a Munar, Alex Eala vivió también el mejor curso de su carrera. La tenista filipina logró su primer triunfo en el cuadro final de un major, se situó por primera vez en el Top 50 del ranking WTA, conquistó su primer título WTA en Guadalajara, fue finalista en Eastbourne y alcanzó las semifinales del Miami Open, consolidándose entre las jugadoras más prometedoras del circuito.

Por su parte, Casper Ruud saboreó el triunfo más importante de su carrera al proclamarse campeón del Mutua Madrid Open y conquistar también el torneo de Estocolmo.

El curso fue igualmente significativo para Coleman Wong, que consiguió sus primeras victorias en el cuadro final de un Grand Slam, de nuevo en el US Open, y para Solana Sierra, que hizo historia al convertirse en la primera campeona del Mallorca Women’s Championships y sumar además el título de Antalya, ambos torneos de categoría WTA 125.

El circuito Challenger

El circuito Challenger dejó también grandes momentos para los jugadores de la Academia. Abdullah Shelbayh sumó un nuevo título en Las Vegas, el segundo de su carrera, mientras que Dani Rincón protagonizó uno de los episodios más emotivos del año al proclamarse campeón del Rafa Nadal Open, ejerciendo de profeta en casa ante la mirada de Rafa Nadal. A ellos se unió Martín Landaluce, vencedor del Challenger de Orleans y protagonista de una temporada brillante que culminó con su clasificación para las Next Gen ATP Finals de Jeddah.

La temporada dejó además importantes triunfos en el circuito femenino. Alina Korneeva, jugadora entrenada por Anabel Medina, completó un año sobresaliente con la conquista de tres títulos en Bratislava, Évora y Leiria, confirmando su progresión y regularidad.

En septiembre, la Rafa Nadal Academy anunció su nueva estructura en el área de tenis, basada en la continuidad y en el ADN que la ha caracterizado desde su apertura en 2016. El propio Rafa Nadal dio la bienvenida a Gustavo Marcaccio como nuevo director de tenis, tanto de la academia de Manacor como de los centros internacionales.

En el plano institucional, la Academia continuó reforzando su proyección internacional. En 2025 se inauguró el Rafa Nadal Tennis Center de Marbella, el primero en España, y se anunció la llegada del primer Rafa Nadal Tennis Center en América del Sur, que se ubicará en Porto Bello (Brasil) y cuya apertura está prevista para 2028.

Un año después de la retirada de Rafa Nadal, la Rafa Nadal Academy no solo mantiene vivo su legado, sino que lo amplía y lo proyecta hacia el futuro con una combinación de éxitos deportivos, formación integral y expansión internacional. 2025 ha sido, sin duda, un año histórico.