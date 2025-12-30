Pogacar, el único que siempre gana sobre una bici

El Coll de Rates, en la sierra alicantina, viene a ser en la época invernal como un puerto de paso para buena parte de las figuras del pelotón mundial que huye del frío polar y busca el clima levantino para empezar a preparar con buen pie -o buen pedaleo, según se mire- una temporada ciclista llena de buenaventuras para todos; todos confían en mejorar, en hacerlo mejor que el curso pasado y en un ambiente navideño comenzar a soñar en ganar el mayor número de carreras en un 2026 que se estrena a finales de enero en tierras australianas.

Por el coll de Rates han pasado bicicletas montadas por los mejores jinetes del mundo. Pero sólo uno, el de siempre, ha sido capaz de destrozar todas las escaladas realizadas desde que existen registros. Cuando todos tratan de rebajar algún kilo sumado en las vacaciones, Tadej Pogacar ya muestra sus garras para anunciar que 2026, si se habla en términos ciclistas, no será distinto a 2024, ni a 2025, dos años en los que sólo ha habido un dominador que ha sido derrotado mínimamente en un esprint en San Remo y una caída en Roubaix, con Mathieu van der Poel como protagonista, y en una colina parisina, en Montmartre, el último día del Tour por un super Wout van Aert, con el cansancio por una victoria amarrada y una rodilla maltrecha por el esfuerzo de las batallas en los Pirineos y los Alpes.

Pogacar y Vingegart, en el pasado Tour. / LE TOUR

Pogacar, sin cambios, como líder del equipo más fuerte, un UAE donde puede estar su rival del futuro (el mexicano Isaac del Toro), buscará en la nueva temporada una quinta victoria en el Tour para entrar en el club de los ilustres; entre ellos, Miguel Induráin, el único que ha ganado cinco veces de forma consecutiva en París después de que Lance Amstrong quedó excluido de la sociedad ciclista por culpa del dopaje.

Pogacar es el que tiene sometidos a los enemigos en dos aspectos; el físico, porque es el mejor, y el psicológico, porque todos saben que seguirlo tras un ataque es morir en el intento. Lo constataron, por ejemplo, Del Toro y Juan Ayuso, el mejor entre los contrincantes españoles, en el Mundial de Ruanda. Y, sobre todo, Jonas Vingegaard, en cada uno de los demarrajes del fenómeno esloveno en los Tours de 2024 y 2025. Aunque, en las piernas del ciclista danés, revive la única esperanza de poder noquear a Pogacar en una ronda francesa que comenzará en Barcelona para marcar en términos deportivos un hito histórico en la capital catalana.

Pogacar, con el jersey de campeón del mundo. / LE TOUR

Vingegaard lo derrotó en los Tours de 2022 y 2023 para caer luego en las garras del esloveno, aunque con la constancia de que por detrás de ellos sólo hay un desierto de verdaderos aspirantes a vestir el jersey amarillo, incluido Remco Evenepoel. Si Pogacar destroza el cronómetro subiendo a Rates en el mes de diciembre, si anuncia un calendario donde incluye lo que aún quiere ganar -Milán San Remo y París-Roubaix- y apuesta por carreras que nunca ha corrido -las vueltas a Romandía y Suiza- para tratar de encontrar alicientes en el camino hacia el Tour, para no aburrirse ganando una y otra vez lo mismo de todos los años, Pogacar aparece como el ciclista inalcanzable para todos, salvo alguna chispa en las clásicas de primavera.

La comparación con Merckx

2026 surge entonces como otro curso ciclista en el que Pogacar continuará atesorando triunfos para dar argumentos al debate de si es el mejor corredor de la historia y para que se encuentre con libros que recuerdan las hazañas de Eddy Merckx, todavía con un Tour más y otros cuatro Giros en el palmarés, además de la victoria en la Vuelta de 1973; una ronda española donde Pogacar quiere participar alguna vez, aunque difícilmente será en este nuevo año donde quiere luchar por conseguir un tercer mundial consecutivo, en una cita en Montreal muy difícil de compaginar si corre en España.

Con 27 años, todavía muy joven para catalogarlo como un corredor veterano, Pogacar sigue siendo el único habitante del paraíso ciclista, aunque para verlo debutar habrá que esperar hasta el 8 de marzo, el día en el que se disputa la Strade Bianche, la clásica toscana que circula muchos kilómetros a través de pistas sin asfaltar.