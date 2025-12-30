Automodelismo
Jorge Roig y Amador Nebot se adjudican el Campeonato Balear de Crawler
La quinta y última cita del Autonómico reunió a más de 20 competidores en Escorca
Jorge Roig y Amador Nebot se adjudicaron el Campeonato Balear de Crawler 2025 (una de las modalidades del automodelismo) tras imponerse en las clasificaciones generales de PRO-Class y ADV-Class, respectivamente, en una duodécima edición que se resolvió con la prueba final celebrada en Escorca.
La cita reunió a más de 20 participantes y contó con pilotos llegados desde Ibiza —además de la presencia del campeón de España 2024, desplazado desde la Comunidad Valenciana— en una jornada de alto nivel, disputada en Escorca los días 20 y 21 de diciembre, que cerró el calendario balear de la temporada y en la que coincidieron varios campeones nacionales en distintas clases.
En esta quinta y última prueba, Amador Nebot venció en la categoría PRO-Class, seguido por Bo Van Schwartzenberg y Jorge Roig. En ADV-Class, el vencedor fue Roig, con Nebot segundo y Banegas tercero.
Roig y Bonet, los mejores
En cuanto al Campeonato de Baleares, en PRO-Class se adjudicó el título Jorge Roig (Sant Llorenç), con Antonio Banegas (Sa Pobla), subcampeón, y Amador Nebot (Manacor) acompañándole en el podio. En ADV-Class, Nebot se llevó el Autonómico, con Banegas en la segunda plaza y Roig, tercero.
El campeonato fue organizado por el Club Trial RC Mallorca, con más de 15 años de trayectoria y una amplia experiencia dentro del modelismo balear, que ya trabaja con la vista puesta en 2026, cuando en marzo organizará la primera prueba del Campeonato de España de Crawler.
