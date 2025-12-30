Ilusión, frío y mucho balón en el entrenamiento navideño del Real Madrid

La ilusión de los más pequeños protagonizó el entrenamiento del penúltimo día del año en Valdebebas. La primera plantilla blanca celebró el tradicional entreno navideño en un Alfredo Di Stéfano que se volvió a quedar pequeño. Los jugadores estuvieron arropados durante la hora y media de trabajo por una grada que no dejó de animar a sus ídolos desde que saltaron al césped.

Kylian Mbappé, Xabi Alonso, Thibaut Courtois y Jude Bellingham fueron los más aclamados a la salida al campo en una mañana fría en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol madridistas, en la que, sin embargo, el sol también se quiso asomar. Al inglés incluso le llegaron a cantar el '¡Hey, Jude!". El técnico siguió contando con las ausencias de Militao, Brahim y Trent Alexander-Arnold. Dani Carvajal, que cumplía este martes su novena de baja tras la artroscopia del 28 de octubre sigue trabajando al margen del grupo para tratar de llegar a los partidos de la Supercopa en Arabia.

Balón, risas e intensidad

El balón y la intensidad fueron otros protagonistas de la jornada. Xabi organizó muchos ejercicios con pelota para disfrute de los miles de niños que poblaron las gradas del Di Stéfano. Xabi Alonso apretó mucho a los suyos en los rondos y los diferentes ejercicios que preparó junto a su equipo para este entrenamiento tan especial a puertas abiertas.

El Real Madrid arranca ahora una etapa crucial de la temporada, porque hasta el próximo parón, que se producirá el 23 de marzo, los blancos y el resto de equipos se jugarán el pase hasta la final de Copa, habrán peleado por estar en los cuartos de final de la Champions y la Liga habrá disputado un tramo importante, incluido el derbi con el que cerrarán antes justo de ese parón.

Los jugadores del Real Madrid, que celebraban su segunda sesión de entrenamiento tras las vacaciones navideñas, se preparan para recibir el domingo al Betis en el Bernabéu. En la parte final del entrenamiento, tras los rondos y los partidillos en espacios reducidos, los jugadores se acercaron a la grada para fotografiarse con los niños, regalar balones y firmar camisetas y fotos a los más pequeños. Una sesión muy celebrada por los aficionados que, desafortunadamente, solo se produce una vez al año. El profesionalismo ha alejado a los futbolistas de los aficionados, que en el caso del Real Madrid siempre celebra firmas de fotos en las diferentes ciudades a las que acuden a jugar partidos para acercarse a los seguidores.

Jude Bellingham recordaba que "no ha sido el mejor año, pero afrontamos con ganas el 2026". Y Kylian Mbappé dejaba un mensaje para los aficionados: "Es un día muy especial y bonito para los niños y para nosotros. Deseo mucha salud a todos los madridistas y trataremos de darles muchos títulos para que los celebren".