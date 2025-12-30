Histórico ascenso del Voltor Balear a la Primera División de natación

El Club Natación Voltor Balear ha logrado un hito histórico al conseguir, por primera vez en su trayectoria, el ascenso a la Primera División Nacional de natación, tras una sobresaliente actuación en la Copa de España de Segunda División Nacional. La competición se disputó entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, con la fase balear celebrada en las piscinas de Son Hugo (Palma), bajo un formato virtual a nivel nacional que integró los resultados de todas las comunidades autónomas.

En total participaron 71 clubes de toda España, lo que da aún mayor valor al resultado conseguido por el conjunto mallorquín. El CN Voltor Balear finalizó en una excelente sexta posición de la clasificación nacional virtual, puesto que le otorgó el ascenso directo a Primera División, categoría reservada a los 16 mejores clubes del país y solo por debajo de la División de Honor.

Este logro permite al club entrar en la élite de la natación española y afrontar la próxima temporada con el objetivo de consolidarse en una categoría de máxima exigencia. El ascenso tiene, además, un valor añadido, ya que la mayoría de los nadadores proceden de la cantera del club, reflejo del trabajo de formación desarrollado durante años. El equipo estuvo integrado por trece nadadores.

La competición se cerró con otro hecho destacado: el récord de Baleares en el relevo 4x50 metros estilos, logrado por Víctor Martín, Joan Andreu, Marc Sánchez y Antoni Mulet. El equipo lo completaro Marc Toro, Xavi Colom, Valentín De Toro, Sergio Fuster, Roberto Almansa, Nicolas Huther, Matías Suárez, Salvador Reynés y Alejandro López,

Tres clubes en Primera

La próxima temporada será histórica para la natación balear, que contará con tres equipos en Primera División Nacional: el CN Voltor Balear, el equipo masculino del CN Palma, que logró la permanencia, y el equipo femenino del CN Palma, que competirá en esta categoría tras su descenso desde la División de Honor.