Fiebre por correr una Sant Silvestre en Mallorca

El reto ya no es acabar una Sant Silvestre en Mallorca, sino inscribirse para finalizar el año corriendo. De las 3.200 plazas para competir el 31 de diciembre en Calvià, Inca o Alcúdia, quedan menos de 100 disponibles-todas en la capital del Raiguer- para despedirse de 2025 con unas deportivas, un dorsal y quizás un disfraz en los municipios de la Part Forana.

Mientras el ocio nocturno sobrevive, la fiebre por correr aumenta. En los últimos tres años, estas carreras han aumentado exponencialmente las personas inscritas: de 2.408 a acercarse a los 3.200. Un incremento que se explica porque más personas quieren cerrar el año practicando deporte, pero también porque la oferta se ha reducido. En 2022, también disfrutaron de su Sant Silvestre en Manacor (181 inscritos), Son Servera (148) y Can Picafort (146).

Más allá de estas tres carreras, el 26 de diciembre se celebró la Sant Silvestre de Palma con más de 1.300 corredores en el Castell de Bellver, mientras que el 28 de diciembre 331 atletas corrieron la Sant Silvestre de Can Picafort, que cambió de fecha en 2024.

Sant Silvestre de Calvià

Con bastante antelación se agotaron los dorsales para correr la XIII Hidrobal Sant Silvestre Calvianera, la prueba más multitudinaria del 31 de diciembre de Mallorca. Las 1.650 inscripciones, 150 más que en 2024, se llenaron quince días antes de la carrera.

La prueba, que mantiene su trazado de 6,7 kilómetros conectando Palmanova y Magaluf con epicentro en la pista de Atletismo, continúa atrayendo a corredores de toda la isla. Según los cálculos de la organización, en esta edición se podría haber llegado a las 2.000 personas inscritas, pero desean seguir creciendo de forma responsable, y no sobredimensionar el evento, que a las 16 horas empieza la prueba para niños y a las 17 horas la absoluta.

Sant Silvestre de Alcúdia

La Sant Silvestre de Alcúdia también hace días que cerró el plazo para inscribirse. Con dos pruebas diferentes, una de 7’5 km y otra de 2’5, se agotaron las 650 inscripciones hace días. La primera carrera, enfocada para los más pequeños y para los que se inician en el running, comenzará a las 16 horas. Mientras que la larga empezará a las 16:30. Es la única carrera del 31 de diciembre que su inscripción es gratuita.

Sant Silvestre de Inca

La Sant Silvestre de Inca es la más emblemática de todas, este año se celebra su edición número 41, y es la única en la que todavía hay plazas disponibles. Las inscripciones cierren el 30 de diciembre a las 23:59 horas y de las 900 ofertadas para la prueba absoluta, quedan menos de 100 dorsales. La prueba es de 6 kilómetros y comienza a las 16 horas en el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, antes, a las 15 horas será el turno de los más pequeños.