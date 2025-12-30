Coco Crew, el social run de Mallorca con más participantes en la Sant Silvestre de Palma: “Ahora prima madrugar el fin de semana para hacer deporte”

La parte social del deporte está ganando cada vez más peso. Es el resultado del cambio de mentalidad de la sociedad de hoy en día, sobre todo de los más jóvenes, que quieren cambiar los hábitos arraigados durante décadas. “Tengo 30 años y vengo de una generación en la que se primaba mucho salir de fiesta hasta altas horas de la noche. También estaba bien visto comer de una forma poca sana, esa era la parte divertida del finde: juntarse para comer y beber. Sin embargo, ahora vemos un cambio en la sociedad donde ahora prima madrugar los fines de semana para hacer deporte en compañía. Desde una excursión a salir a correr”, cuenta Jorge Satorre, uno de los tres fundadores, junto a Miguel Gelabert y Sofía López, del Social Running Club Coco Crew, que fue el club de Mallorca con más participantes en la Sant Silvestre de Palma tanto en la prueba de cinco como en la de diez kilómetros.

La conciencia en la importancia de la salud y de crear lazos sociales son algunos de los motivos que explican el crecimiento de los social run. “Las personas tiran más hacia el fitness y hacia cuidarse más. También hay un cambio de comportamiento en la forma de relacionarse de la gente. Antes tenías que salir de fiesta y apostar por el ocio nocturno y vemos que ahora hay personas con muchas ganas de hacer deporte, de socializar, de conocer a gente nueva y estar sanos. En Coco lo divertido es que han surgido amistades y vínculos muy chulos”, apunta Miguel.

Un vídeo viral en TikTok

Sofía quiso prepararse para correr una carrera popular de la Colònia de Sant Jordi. Se lo comentó a Miguel, que es su cuñado, y que entrena habitualmente con Jorge, que es amigo suyo. Desde el primer día preparándose juntos se dieron cuenta de la realidad de que “entrenar con amigos se hace mucho más fácil y ameno”. “A partir de esa sesión, nos planteamos, entre broma y broma, montar un club de running y empezamos a fantasear sobre cómo sería. Hicimos un vídeo en TikTok preguntando por el nombre, se viralizó y lo que empezó siendo una broma comenzó a ser una realidad”, explica Sofía.

Sofía, Jorge (agachado), y Miguel, los creadores de Coco Crew. / DMA

“Nos hemos dado cuenta que muchas personas se apuntan por la parte social. Desde el día uno supimos que nuestro enfoque era ser un social run y esa es nuestra esencia. Nos da igual el nivel de la persona, tanto si ha corrido maratones como si es su primera vez. Nuestro mantra es cuantos más mejor. Hacemos diferentes actividades y separamos por niveles y distancias para que todo el mundo se sienta cómodo. Personas que no tenían pensado correr o que no estaba en sus planes, a raíz de conocer a gente se apunta al running. Es una forma de hacer deporte sin necesitar tanta fuerza de voluntad porque la parte social te compensa”, añade Sofía.

Entrenamientos en Palma dos veces por semana

Dos veces por semana quedan en diferentes zonas de Palma como la Catedral, Portixol o el Castell de Bellver para entrenar. El jueves por la tarde en una zona más céntrica y el sábado o domingo por la mañana, más cerca de la naturaleza. Tienen una comunidad de Whatsapp de 150 personas y, al menos 20, acuden en cada sesión con un punto más disfrutón y menos competitivo. “Hay muchos clubs de running que se centran en personas que ya saben correr y que quieren seguir mejorando y conseguir batir sus marcas de una forma constante. Coco Crew es otra cosa. Somos un grupo de amigos que quiere empezar a correr, seguir haciendo deporte y ese es el tipo de personas que viene: gente que siempre ha querido hacer deporte, pero que solas nunca han encontrado el momento adecuado. Entonces, lo que creamos es una comunidad de gente, de amigos, donde hay buen rollo. Jugamos torneos de pádel mensuales, hacemos excursiones y las cosas salen solas porque prima el buen ambiente, hacer deporte y tener diversión. No tener presión y que cada día se vea una mejoría constante mientras ves una cara conocida. Esa es nuestra meta”, asegura Jorge.

Participantes del torneo de pádel de Coco Crew. / DMA

“Después de correr los domingos vamos todos a desayunar juntos y al final sin darte cuenta, te has pasado con amigos que hace unos días no conocías, toda la mañana del domingo juntos. El domingo pasado celebramos nuestra comida de navidad y éramos 30 personas y para un club que empezó en septiembre nos parece un crecimiento muy grande. Antes la gente se conocía en discotecas y ahora al aire libre mientras practica deporte”, cierran.