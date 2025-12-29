2025, annus horribilis del Real Madrid: 376 días sin ganar un título

El 18 de diciembre de 2024 el Real Madrid ganó su último título. Fue ante el Pachuca (3-0) en la final de la Copa Intercontinental, un torneo venido a menos tras la explosión del Mundial de Clubes, que se disputó en el estadio de Lusail de Catar. Antes había conquistado la Supercopa de Europa en Varsovia ante el Atalanta el 14 de agosto, el día que debutó Kylian Mbappé. Y meses antes la Champions en Wembley ante el Borussia Dortmund el 1 de junio de 2024 Wembley. Así que hace 376 días que los blancos no ganan un título.

2009, 2021... 2025

Desde 2021 no cerraba el Real Madrid una temporada en blanco, algo que entonces ocurrió once años después de la última. Fue precisamente el año del regreso de Florentino Pérez a la presidencia, en 2009-2010, su segunda etapa al frente del club. El máximo mandatario madridista regresó en verano de 2009 con una inversión de 254 millones para hacer frente al dominio aplastante del Barça de Pep Guardiola. El constructor llegó acompañado de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y Xabi Alonso, como jugador, bajo el brazo, además de los secundarios Raúl Albiol, Granero, Negredo y Granero. Y puso al frente de este elenco de estrellas a Manuel Pellegrini, que había llevado al Málaga a unas semifinales de Champions. El Real Madrid sumó 96 puntos en la Liga, con los cuales habría sido campeón con muchas jornadas de antelación, pero el Barça se quedó a uno de los 100. Pero en la Copa del Rey se produjo el 'Alcorconazo' y en la Champions se estrelló contra el Olympique de Lyon en octavos de final.

Desde 1928 a 1954, los merengues acumulan 15 campañas en blanco. El resto se reparten entre 1970-1971, 10972-1973, 1976-1977, 1980-1981, 1982-1983, 1991-1992, 1995-1996, 2004-2005, 2005-2006 y 2009-1010. En este siglo XXI todas las veces que el Real Madrid se quedó sin títulos fueron bajo la presidencia de Florentino. La 2005-2006, poco antes de encadenar su segunda campaña en blanco, el presidente decidió poner fin a su primera etapa en el club. Antes, en la campaña 2004-2005, el presidente decidió dar continuidad a Vanderlei Luxemburgo a pesar de que el curso se había cerrado en blanco.

Pero en 2025 el Real Madrid ha confirmado una deriva que conllevó la salida de un Carlo Ancelotti que tenía un año firmado más. El italiano, que conquistó la Champions reinventando a Bellingham como delantero y tirando de recursos como Joselu en punta o Valverde de lateral, terminó frustrado por la indolencia de sus estrellas y el desequilibro de una plantilla donde la llegada de Mbappé desequilibró al equipo que se coronó en Wembley.

167 millones en fichajes

La marcha de Carletto a Brasil para hacerse cargo de la selección llegó acompañada de la inversión del club de más de 167 millones en Huijsen, Carreras, Mastantuono y Alexander-Arnold, por quien se pagaron diez millones para poder ir a Estados Unidos pese a salir gratis. Pero Xabi Alonso, por el que el Real Madrid pagó entre 8 y 10 millones al Leverkusen, exigió un mediocentro que nunca llegó. Así que los blancos han completado más de un año sin celebrar un título, con Ancelotti y Xabi Alonso, que delata una deriva preocupante de un equipo en el que la grada ha comenzado a señalar al césped en lugar de al banquillo. Y eso sí es un problema para Florentino, porque el siguiente sitio al que mirarán es el palco.