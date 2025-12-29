El discreto silencio de Alba Torrens

Alba Torrens Salom (Binissalem, 1989) es una de las figuras más destacadas del baloncesto femenino español y europeo. Con una carrera marcada por su talento, versatilidad y humildad, tanto fuera como dentro de la pista, la mallorquina presenta un legado que impresiona y en los últimos meses de 2025 su silencio sobre el futuro ha generado especulaciones.

Tras finalizar contrato con el Valencia Basket el pasado verano, participar en el Eurobasket femenino con la selección –España fue plata con un equipo joven y en el que ejerció de capitana– y no haber fichado por ningún equipo, Torrens no ha anunciado oficialmente su retirada, aunque este discreto silencio podría interpretarse en ese sentido.

Torrens comenzó su andadura profesional en la Liga Femenina con el Celta en 2006. Su versatilidad como alero –capaz de anotar y defender– la impulsó a equipos de primer nivel. A lo largo de su trayectoria ha competido en España, Turquía y Rusia, acumulando títulos y reconocimientos que la sitúan entre las mejores jugadoras de su generación.

Su paso por el Perfumerías Avenida (2010-2011) marcó el inicio de una etapa dorada, con la conquista de su primera Euroliga en 2011. En el Galatasaray turco (2011–14) sumó un nuevo título continental en 2014, antes de alcanzar el cénit de su carrera en el UMMC Ekaterinburg (2014–22). En 2022 regresó a España para liderar al Valencia Basket, con el que conquistó todos los títulos nacionales.

Palmarés con clubes

Su palmarés sitúa a Torrens entre las jugadoras más laureadas del baloncesto europeo.

Euroliga Femenina (6):

2011 (Perfumerías Avenida), 2014 (Galatasaray), 2016, 2018, 2019 y 2021 (UMMC Ekaterinburg).

Liga Femenina Endesa (3):

2011 (Perfumerías Avenida), 2023 y 2024 (Valencia Basket).

Copa de la Reina (1):

2024 (Valencia Basket).

Supercopa de España (2):

2010 (Perfumerías Avenida) y 2023 (Valencia Basket).

Liga Turca (1):

2014 (Galatasaray).

Liga Rusa (7):

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (UMMC Ekaterinburg).

Copa Rusa (2):

2017 y 2019 (UMMC Ekaterinburg).

A ello se suman premios MVP y varias presencias en el quinteto ideal de la Euroliga.

Palmarés con la selección española

Con la selección española, Alba Torrens ha sido una de las grandes protagonistas de la era más exitosa del baloncesto femenino nacional. Desde su debut con la absoluta a finales de la década de 2000, ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, tres Campeonatos del Mundo y siete Eurobaskets, acumulando un total de 10 medallas internacionales.

Juegos Olímpicos (1):

Plata en Río 2016.

Campeonatos del Mundo (3):

Bronce en 2010, plata en 2014 y bronce en 2018.

Eurobasket Femenino (6):

Bronce en 2009, oro en 2013, bronce en 2015, oro en 2017, plata en 2023 y plata en 2025.

Veterana y referente en los últimos campeonatos, Torrens fue parte del equipo que subió al podio en el Eurobasket 2025, ampliando un palmarés que la sitúa entre las jugadoras más laureadas de la historia de la selección española.

El verano de 2025 marcó un punto de inflexión. Tras cerrar su etapa como jugadora del Valencia Basket y centrarse en el Eurobasket, Torrens no firmó por ningún club, aunque su nombre se ha vinculado a equipos como el Fenerbahçe o el ÇBK Mersin. No hay anuncio ni despedida oficial. Por ahora, solo silencio.