Denuncian goteras y escombros en el pabellón Costa i Llobera de Pòrtol

Las familias de los jugadores del Club Bàsquet Sa Cabaneta han dicho basta ante el estado crítico del pabellón Costa i Llobera de Pòrtol, una instalación que, lejos de ofrecer unas condiciones mínimas de seguridad, presenta goteras, pistas hinchadas por la humedad, escombros y obras inacabadas desde hace años. Una situación que, según denuncian a través de un comunicado, “pone en riesgo la integridad física de los menores” y lastra el crecimiento de este club de baloncesto.

El último episodio se vivió este lunes, con la suspensión de un partido amistoso ante el Pla al encontrarse la pista “literalmente inundada”. Las filtraciones de agua “han provocado que el suelo se deteriore” hasta convertirse en una “superficie irregular y peligrosa para la práctica deportiva”, aseguran.

A esta problemática estructural se suma una circunstancia que las familias califican de “insostenible: el pabellón lleva dos años en obras sin que estas hayan supuesto una mejora real”. Al contrario, la convivencia con la reforma ha agravado la situación, con “agujeros abiertos por los que entran el frío, el viento y el agua, acumulación de polvo, maderas y escombros en zonas de paso y una exposición constante a la suciedad que hace que practicar deporte sea insalubre”.

Más de 180 jugadores

El club cuenta actualmente con 16 equipos y más de 180 jugadores, muchos de los cuales se ven obligados a entrenar en pistas exteriores o a compartir espacios que no reúnen las condiciones mínimas.

“Es una vergüenza. No podemos seguir mirando al techo cada vez que llueve ni respirando el polvo de una obra que nunca acaba”, denuncian los familiares de los jugadores, que recuerdan que pagan sus cuotas mientras sus hijos entrenan en un entorno que consideran inseguro.

Ante esta situación, desde el club reclaman soluciones definitivas y rechazan nuevos parches. Exigen una infraestructura cerrada, segura y digna para el baloncesto base en el municipio de Marratxí, apelando “al respeto al deporte formativo y a la seguridad de los menores”. El mensaje es claro y contundente: “Pabellón para el Bàsquet Sa Cabaneta, ya”.