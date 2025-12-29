BOXEO
Anthony Joshua, herido en un accidente de tráfico con dos muertos
El boxeador se encontraba visitando familiares en Nigeria
Jordi Delgado
El campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, ha resultado herido en un accidente de tráfico este lunes en Nigeria. El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria ha informado que el peleador de 36 años, pasajero en el asiento trasero de un Jeep Lexus con cinco personas en el interior, chocó hoy con un camión detenido en la autopista Lagos-Ibadan en Makun, según medios locales. Dos de las personas han fallecido en el incidente.
Algunas imágenes compartidas en redes sociales muestran al deportista sentado en el vehículo, rodeado de vidrios rotos y con heridas. Joshua fue rescatado y trasladado a un centro médico para recibir atención.
Según el cuerpo policíaco a través de la BBC, el coche involucrado en el incidente viajaba "más allá del límite de velocidad legalmente prescrito" y perdió el control durante "una maniobra de adelantamiento", impactando con un camión parado al costado de la carretera.
Joshua estaba en el país visitando a familiares en la ciudad de Sagamu, en el suroeste del país tras su pelea con Jake Paul, donde logró ganar por KO técnico en el sexto asalto.
