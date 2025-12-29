Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marcial Rodríguez
BOXEO

Anthony Joshua, herido en un accidente de tráfico con dos muertos

El boxeador se encontraba visitando familiares en Nigeria

Anthony Joshua, rescatado de un accidente de tráfico.

Anthony Joshua, rescatado de un accidente de tráfico. / X

Jordi Delgado

Barcelona

El campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, ha resultado herido en un accidente de tráfico este lunes en Nigeria. El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria ha informado que el peleador de 36 años, pasajero en el asiento trasero de un Jeep Lexus con cinco personas en el interior, chocó hoy con un camión detenido en la autopista Lagos-Ibadan en Makun, según medios locales. Dos de las personas han fallecido en el incidente.

Algunas imágenes compartidas en redes sociales muestran al deportista sentado en el vehículo, rodeado de vidrios rotos y con heridas. Joshua fue rescatado y trasladado a un centro médico para recibir atención.

Según el cuerpo policíaco a través de la BBC, el coche involucrado en el incidente viajaba "más allá del límite de velocidad legalmente prescrito" y perdió el control durante "una maniobra de adelantamiento", impactando con un camión parado al costado de la carretera.

Joshua estaba en el país visitando a familiares en la ciudad de Sagamu, en el suroeste del país tras su pelea con Jake Paul, donde logró ganar por KO técnico en el sexto asalto.

Salud asegura que se reprogramarán "todas" las citas y cirugías canceladas en Baleares por la huelga de médicos

Un estudio revela la mejor forma de dejar los antidepresivos sin aumentar el riesgo de recaída

El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni

MÉS propone declarar Mallorca territorio tensionado y exige al Consell actuar contra la emergencia habitacional

El PP reconoce en el Consell de Mallorca no saber nada sobre una posible salida de Marcial Rodríguez: "No tenemos información de este calibre"

Inca ha plantado este año 866 árboles para combatir los efectos del cambio climático

El Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 confirma el liderazgo de la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital de España durante una década

