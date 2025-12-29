El derbi mallorquín de Primera FEB
Anàlisi | Jon Ander Aramburu, MVP del derbi
El jugador basc del Fibwi Mallorca ni va ser el més ben valorat –aquesta etiqueta se la penjà Alessandro Scariolo– ni tampoc, el màxim anotador: Hansel Atencia i Philip Scrubb, jugadors del Palmer, sumaren més punts. Això sí, segurament fou el jugador més determinant en la victòria del seu equip. Aportà 16 punts, capturà 8 rebots, repartí 1 assistència, recuperà 1 pilota, rebé 5 faltes i demostrà en dues accions puntuals al final de l’encontre una sang freda digna de destacar, dues accions que decantaren la balança de la victòria al costat dels seus. Quan restaven 25 segons i el marcador reflectia el 80-78, Aramburu cometé expressament una falta, que acabà en dos tirs lliures convertits per part del visitant Atencia i que igualava el matx a 80, per així disposar el seu equip de l’última possessió. I en aquesta darrera jugada rebé una personal que el portà a la línia de 4,60 i convertí els dos llançaments. El Fibwi acabava de conquerir el derbi.
Jon Ander Aramburu, això sí, estigué molt ben acompanyat per dos jugadors que actuaren com a microones: Scariolo que complí amb la llei de l'ex, actuant com un autèntic revulsiu des de la banqueta i aportant l'energia necessària per retallar distàncies quan més ho necessitava el seu equip, i Vázquez, que encistellà un triple fonamental que va ser el punt d'inflexió emocional que va tornar a posar el Fibwi per davant quan semblava que el partit s'escapava; i per un Bombino que va ser l'àncora ofensiva en molts moments de sequera.
Al bàndol immobiliari el seu motor, Hansel Atencia, veié amb facilitat la cistella i anotà 21 punts, molts d’ells fruit d’una aturada i tir executats de manera excel·lent, però la manca d’encert d’un jugador important com és Duda Sanadze, que no tingué un bon dia, el penalitzà. I és obligat fer referència al nouvingut, el darrer fitxatge, Phil Scrubb, que causà molt bona impressió i demostrà la seva categoria com a anotador, com a generador i com a líder carismàtic. Jugà un bon partit, però a les darreres possessions per culpa del cansament o per un excés de responsabilitat – des del primer dia és conscient del seu important rol a l’equip – no trobà les millors solucions.
Els derbis desconeixen per definició el significat de la paraula lògica i el d’ahir no fou una excepció. Si la lògica de la classificació hagués guaitat al parquet de Son Moix, els espectadors no haurien vist el partit que Fibwi i Palmer van oferir, perquè l’argumentació dels resultats obtinguts fins ahir feien previsible una victòria clara i contundent dels de S’Arenal. L’únic que sí que s’hi ajustà, fou el resultat final, més ben dit, la victòria dels homes de Pablo Cano, perquè el 82-80 terminal il·lustra prou bé què succeí al mig de la pista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres escoltados de Alcúdia a Inca para dar a luz a su hijo: «Si no es por la Guardia Civil no hubiéramos llegado a tiempo al hospital»
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Encontronazo en el mercadillo navideño de sa Feixina: '¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!
- Los empresarios aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 28 de diciembre en Mallorca