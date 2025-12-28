De Segunda B a Primera: El estreno para siempre de dos mallorquines con el Palma Futsal

Lluís Feliu y Adrián López jamás olvidarán lo que sucedió en el Olivo Arena. Los dos jugadores del filial del Illes Balears Palma Futsal disputaron sus primeros minutos en la élite del fútbol sala nacional en la derrota sufrida ante el Jaén Paraíso Interior (4-2). Antonio Vadillo no dudó en confiar en sus cualidades para que tuvieran la oportunidad de demostrar su ambición, personalidad y ganas de quedarse entre los mayores en un duelo nefasto de los verde pistacho.

Los dos mallorquines, referentes en Segunda B en el equipo que dirige óscar Tesías, entraron en la convocatoria condicionados por las bajas del primer equipo, pero también como premio al buen trabajo que vienen realizando tanto con el filial como en las sesiones de entrenamiento junto a la primera plantilla. Para Adrián López era su primera convocatoria con el primer equipo, mientras que Lluís Feliu vivía la tercera, aunque hasta ahora ninguno había tenido minutos en competición oficial. El Olivo Arena, uno de los escenarios más exigentes de la categoría, fue el lugar elegido para su estreno.

Antonio Vadillo: “Ya se acercan al nivel de algunos jugadores del primer equipo”

Más allá del resultado, Antonio Vadillo valoró de forma positiva el rendimiento de ambos jóvenes, subrayando el paso adelante que están dando: “Ya se acercan al nivel de algunos jugadores del primer equipo y eso aumenta la competitividad”. El técnico jerezano quiso ir más allá y dejó claro que su presencia no será puntual: “No será la última vez que suban con nosotros. Los necesitamos, están respondiendo y están trabajando bien”, aseguró, ampliando el mensaje a otros jugadores del filial que también están llamando a la puerta.

Adrián López, junto a Fabinho, en el duelo en Jaén. / Palma Futsal

Los protagonistas vivieron el debut con orgullo, aunque con el lógico sabor amargo de la derrota. Adrián López se mostró “muy contento por la oportunidad”, aunque reconoció que el resultado empañó el estreno: “La derrota deja un sabor muy amargo porque en la primera parte no estuvimos muy bien, pero estoy muy agradecido a Vadillo por confiar en mí y a mis compañeros, que me ayudan dentro y fuera de la pista. Ahora toca seguir entrenando, ganar confianza y aprovechar estas experiencias en Primera División”.

Por su parte, Lluís Feliu destacó la importancia de haber dado el paso: “Estoy muy contento por la tercera convocatoria y, sobre todo, por tener la oportunidad de jugar. A pesar de que el resultado no fue el esperado, estoy muy agradecido. Tener continuidad en los entrenamientos con el primer equipo me está ayudando a crecer y ojalá lleguen muchas más oportunidades”.

El debut de Feliu y López refuerza la apuesta del Palma Futsal por el talento joven como parte fundamental de su proyecto presente y futuro.