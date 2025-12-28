El Palma Futsal vuelve a ser el rey de Europa y del mundo

2025, como 2023 y 2024, siempre serán años escritos con letras de oro en la historia del Illes Balears Palma Futsal y del deporte mallorquín. El club se proclamó tricampeón de Europa y del mundo de fútbol sala, un hito jamás alcanzado por otro club hasta hoy, en dos momentos inolvidables. Además, alcanzó la final de la Copa de España en Murcia, una ronda que nunca había alcanzado, aunque perdió ante el Peñíscola (3-4). Sin embargo, mejor ir por partes y empezar por lo más grande.

En su tercera participación en la UEFA Futsal Champions League, el Palma Futsal levantó de nuevo el trofeo. Fue una clasificación casi perfecta, llegando invicto a la final de Le Mans (Francia) —tras tumbar en semifinales al favorito Sporting de Portugal en un encuentro perfecto (0-3)— y superando con claridad al Kairat Almaty de Kazajistán en el momento decisivo (9-4). Un éxito monumental que evidencia que la entidad mallorquina hace las cosas muy bien desde hace mucho tiempo y que sería imposible entender sin el acierto en la dirección deportiva de José Tirado y la magistral labor en el banquillo de Antonio Vadillo.

El jerezano volvió a reinventarse después de perder a media plantilla en el verano de 2024 para construir un equipo fiable y capaz de competir al más alto nivel, a pesar de no gozar de los grandes presupuestos de sus rivales. Además, el choque celebrado en el pabellón galo registró el mayor número de goles en una final y también fue la primera en la que un jugador, Fabinho, marcó cuatro y en la que otro, Neguinho, MVP, dio cinco asistencias. Lo que logró el campeón balear es inédito en todos los sentidos y difícilmente repetible. Demostró su gran capacidad competitiva y la extraordinaria capacidad de adaptación y superación para volver a deslumbrar al deporte internacional. El mérito de lo conseguido es enorme.

Noche épica en Son Moix

Este título le dio la posibilidad, otra vez, de luchar por volver a ser el rey del mundo. Y lo consiguió en una noche épica en el Palau. Los mallorquines vencieron a un rocoso Atlético Peñarol para conquistar la Copa Intercontinental por tercera vez consecutiva. El doblete de Rivillos, y los goles de Machado y Ernesto dieron el triunfo en un duelo muy intenso que no se decidió hasta el final, después de que el adversario lograra igualar hasta en dos ocasiones el marcador (4-2).

El campeón de América fue un hueso muy duro de roer en un Son Moix entregado, con casi cuatro mil aficionados, 1.200 de ellos animando de forma increíble a los uruguayos.

Ha sido en las competiciones nacionales donde el Palma Futsal se volvió a tropezar, pero se quedó más cerca que nunca de levantar un trofeo. Los verde pistacho alcanzaron la final de la Copa de España tras apear de forma brillante a los anfitriones de ElPozo y al Movistar Inter, pero el sorprendente Peñíscola le dejó sin título. El Palma pagó sus errores defensivos y perdió por un ajustado 3-4.

La historia se repitió de nuevo en Cartagena, esta vez perdiendo en las semifinales de la Copa del Rey ante el Jaén (3-2). El último golpe a la ilusión de la pasada campaña llegó al caer en el tercer partido de la semifinal por el título de Liga en Son Moix frente al Barcelona (2-4), en la única derrota de toda la temporada como local del Palma Futsal. Este curso, más allá de la Intercontinental, ya se ha quedado fuera de la Copa del Rey, pero este club y este vestuario siguen teniendo hambre.