Pablo Cano: "Hemos decidido bien en los minutos clave del derbi"

El Fibwi Mallorca ha terminado el 2025 con una victoria agónica en el derbi mallorquín de la Primera FEB, venciendo al Palmer por 82-80. La clave del triunfo, según ha señalado el entrenador Pablo Cano, ha sido el manejo de los tiempos que han hecho en el último cuarto: "Junto con el control emocional que supimos tener, hemos decidido bien en los minutos clave del partido, cerramos bien otra vez el juego y mucho mérito por parte de todos los jugadores que estuvieron listos".

Los de negro han ido durante gran parte del choque perdiendo, pero no le han perdido la cara al partido en ningún momento: "Todo el trabajo bueno que veníamos haciendo en los primeros tres cuartos lo cosechamos al final. Pusimos mucho tono defensivo y ritmo ofensivo y empezamos a elegir un poquito mejor”, ha comentado el técnico.

El uruguayo ha puesto en valor el temple de Aramburu para encestar desde la línea del personal cuando quedaban cinco segundos, decidiendo así el partido: "Jon Ander, metiendo esos dos tiros libres, ha sido determinante. Es un jugador con mucho carácter y al que le gustan esos momentos”.

Cano también ha querido remarcar el apoyo de su afición en un Son Moix que ha sido una fiesta: "Quiero felicitar a toda la gente que vino y que, otra vez más, genera un ambiente hermoso y súper disfrutable. Hemos sentido su apoyo para sacar esta gran victoria”.

“También quiero felicitar al Palmer, hizo un gran trabajo. Esperábamos esto, la verdad, que mostraran mucho carácter como hicieron y también buen juego. Tienen un jugador determinante para esta categoría que hoy ya lo empezó a demostrar (refiriéndose al último fichaje, Phil Scrubb). Y resaltar también el trabajo de Juan Ignacio (Díez de Acharán) en su debut. Hizo un gran trabajo y seguro que tiene muchísimo por delante”, ha agregado, animando a su homólogo.

De esta manera, el Fibwi finaliza un 2025 que ha sido mágico para el club: "Va a ser un año inolvidable, con experiencias increíbles. Aquella remontada histórica y épica (ante el Caja 87 en los cuartos de final del play-off), el posterior ascenso, empezar una nueva temporada en una Primera FEB durísima y comenzar tan bien esta primera parte del campeonato. A nivel de equipo, emociona ver todo lo que sucedió”, ha zanjado Pablo Cano.