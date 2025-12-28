Mavi García, Esperança Cladera y Àngels Moreno hacen historia

El 2025 ha sido un gran año para el deporte mallorquín, en el que han destacado por encima del resto, a nivel individual, la ciclista Mavi García, la atleta Esperança Cladera y la piragüista Maria dels Àngels Moreno. Por sus resultados, por su proyección internacional o por la importancia de sus logros.

Tres trayectorias a las que hay que añadir otros éxitos remarcables, como los conseguidos en vela -una disciplina que cada año regala varias conquistas- con los títulos mundiales de Paula Barceló Marta Cardona, el oro mundial del menorquín Albert Torres o las buenas temporadas del tenista Jaume Munar y la futbolista Mariona Caldentey. Por equipos, varios ascenso en fútbol y baloncesto y el debut europeo del ConectaBalear Manacor.

La temporada más brillante de Mavi García

La ciclista mallorquina hizo historia con su medalla de bronce en el Mundial, su triunfo de etapa en el Tour de Francia y un nuevo podio en el Campeonato de España

Mavi García llega a Palma tras el bronce que logró en el Mundial de Ruanda / Manu Mielniezuk

El año 2025 fue excepcional para Mavi García, quien a sus 41 años firmó una de las mejores temporadas de su carrera con el equipo Liv AlUla Jayco. Cerró el año con 1.318 puntos UCI, finalizando la 23 del ranking mundial, posición que refleja su regularidad en el calendario WorldTour.

La ciclista mallorquina hizo historia en el Tour de Francia femenino, donde ganó la segunda etapa en solitario tras un ataque lejano. Esta victoria supuso su primer triunfo en la ronda francesa y la convirtió en la primera española en ganar una etapa en la Grande Boucle. Además, acabó la ronda gala en el puesto 27 de la general, finalizando también dentro del top-20 en la general de la montaña. En otras vueltas por etapas también firmó resultados destacados: séptima en la Itzulia Women, octava en el Tour de Suiza y 18ª en la Vuelta a España, contribuyendo al tercer puesto de su equipo en la crono por equipos inaugural.

El punto culminante de la temporada de Mavi García llegó con su histórico bronce en el Mundial en ruta, disputado en Ruanda, clasificándose después séptima en el Europeo. En los Campeonatos de España logró la medalla de plata en la prueba en ruta y fue quinta en la contrarreloj individual. El anuncio de su regreso al UAE Team ADQ para 2026, previsiblemente su última temporada profesional, ha puesto el broche a un año triunfal.

La confirmación de Esperança Cladera en la elite

La atleta de Muro ha firmado un gran año, con doblete nacional en los 200 metros y sendas platas en el Mundial y el Europeode relevos con el 4x100 español

Llegada de Esperança Cladera al aeropuerto de Palma tras su plata mundial / Manu Mielniezuk

Esperança Cladera (Muro, 2002) ha firmado en 2025 la temporada de su consagración. A sus 23 años, la velocista mallorquina se ha asentado como una de las grandes referencias del esprint español, especialmente en 200 metros y relevos, con una progresión que la llevó a estar en el top-30 mundial según World Athletics (ahora es la 47). Bajo la dirección de Juan Sancha, ha pulido su salida y la velocidad en curva para dar un salto competitivo decisivo.

El curso arrancó con fuerza en pista cubierta: oro nacional en 200 metros en Ourense (23.28), entonces récord balear absoluto y con plusmarca autonómica en 60 metros (7.33). En mayo llegó uno de los hitos del año con la plata en el 4x100 de los World Athletics Relays de Guangzhou, sellando el billete para el Mundial. En junio, en el Europeo, también fue plata con una cuarteta batió el récord de España (42.11).

El pico individual llegó en julio, cuando buscaba la mínima para estar en los 200 metros de Japón. Firmó 22.79 (en el Campeonato España de Federaciones en Ciudad Real), cuando la RFEF exigía 22.74. Ese mismo mes logró el bronce en los Juegos Universitarios de Bochum (Alemania), con 23.08. En agosto confirmó su dominio al ganar el Nacional absoluto –hizo doblete con los títulos indoor y al aire libre– tras firmar de nuevo 22.79 (segunda vez este año), que es su mejor marca personal al aire libre, récord de Baleares y tercer mejor registro español histórico.

El año se cerró en el Mundial de Tokio, con una quinta plaza histórica del 4x100 femenino. En total, 18 meetings y 12 podios, cinco carreras por debajo de 23 segundos y mejoras en los cien metros. Un 2025 que Cladera ha definido como «el inicio de algo grande» y que la proyectan hacia los campeonatos de 2026 y Los Ángeles 2028.

Miaria dels Àngles Moreno, con sus tres oros del Europeo / B.RAMON

Àngels Moreno se estrena a lo grande como senior

La piragüista de Pollença ganó tres medallas de oro en el Campeonato de Europa absoluto de Chequia y un bronce en los Mundiales de Milán

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de la mallorquina Maria dels Àngels Moreno (Reial Club Nàutic Port de Pollença), con grandes resultados a nivel internacional que le han permitido instalarse entre las mejores especialistas del piragüismo esprint.

La temporada comenzó en mayo con un primer gran hito: su estreno en un podio absoluto. Moreno logró la medalla de bronce en el C-2 500 metros de la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) junto a Viktoriia Yarchevska, siendo solo superadas por las embarcaciones de Hungría y China.

El gran salto llegó en junio, en los Campeonatos de Europa de Racice (Chequia), con una actuación sobresaliente al colgarse tres medallas de oro. Se impuso en C-2 500 y C-2 200 junto a Yarchevska, así como también en el C-4 500 mixto (junto a María Corbera, Daniel Grijalba y Adrián Sieiro) superando a potencias como Ucrania y Hungría.

Mantuvo el nivel en julio, regresando del Mundial sub-23 con un nuevo oro en C-2 500, y en agosto cerró el curso con otro podio de prestigio al lograr el bronce mundial absoluto en Milán, de nuevo en C-2 500, confirmando su progresión en marcas y competitividad.

Marta Cardona, con su medalla de campeona del mundo de 470 mixto / Bernardí­ Bibiloni

Vela Oro de Paula Barceló y doblete de Marta Cardona Paula Barceló ganó por segunda vez el Mundial de la clase 49er FX, aunque la gran protagonista del año fue Marta Cardona: oros en el Europeo y Mundial junto a Jordi Xammar en 470 mixto y elegida mejor regatista joven del año.

Otros protagonistas del año

La mejor temporada de Jaume Munar

Jaume Munar firmó su mejor temporada: alcanzó el puesto 36 de la ATP, llegó a octavos en el US Open, a la tercera ronda en Wimbledon y fue el número uno de España en la final de la Copa Davis (se perdió ante Italia).

Albert Torres, oro mundial en Omnium

También el 2025 será recordado por un nuevo éxito del menorquín Albert Torres, que se proclamó campeón del mundo de ómnium en el Mundial de Ciclismo en Pista en Santiago de Chile.

Albert Torres muestra su medalla de oro al llegar a Palma / GUILLEM BOSCH

Medallas de Joan Toni Moreno y Alex Graneri

El piragüismo mallorquín firmó otros podios internacionales en 2025. Joan Toni Moreno fue oro en C-2 500, junto a Diego Domínguez, en la Copa del Mundo de Szeged y Álex Graneri completó una temporada de alto nivel: plata en K-1 500 en Szeged y en el Europeo de Racice, además de un bronce en K-4 500 en el Mundial de Milán.

Alba Torrens, con el trofeo de subcampeonas de Europa de la selección femenina / FIBA

Baloncesto La última medalla de Alba Torrens con la selección Alba Torrens (36 años) fue la capitana de España en su última gran competición con la selección. Lideró a un grupo de jóvenes, entre las que estaba la también mallorquina Helena Pueyo, en un Eurobasket femenino en el que el combinado nacional alcanzó la plata. Fue la décima medalla de la alero de Binissalem como internacional. Este pasado verano cerró su etapa en el Valencia Basket y, con 36 años, está sin equipo desde entonces en lo que parece su retirada de las pistas, aunque aún no la ha hecho oficial. Su palmarés con sus clubes es aún mayor, tras jugar en Perfumerías Avenida de Salamanca, Valencia, Galatasaray y Ekaterimburgo: 6 Euroligas, 3 Supercopas de Europa, 11 Ligas, 6 Copas nacionales y 3 Supercopas nacionales.

Podios de los pilotos Joan Mir e Izan Guevara

Otra temporada discreta de los pilotos mallorquines del Mundial, aunque ambos volvieron al podio. Joan Mir fue dos veces tercero (Japón y Malasia) en MotoGP e Izan Guevara ganó en Valencia su primera carrera en Moto2.

Fútbol Mariona, cuarta Champions y candidata al Balón de Oro Mariona Caldentey vivió el año de su reconocimiento internacional. Ganó su cuarta Champions League con el Arsenal, fue elegida MVP de la Premier inglesa y fue segunda en el Balón de Oro, que se llevó de nuevo Aitana Bonmatí.

Mariona Caldentey posa en el césped con el trofeo de la Champions League / @UWCL

Deportes de equipo

ConectaBalear Manacor: debut en Europa de los de Manacor

El ConectBalear Manacor, que fue subcampeón de la Copa del Rey de voleibol, se estrenó en Europa (CEV Challenge Cup); le eliminó el Mladost Zagreb en la primera ronda. El CV Palma descendió de la Superliga Masculina.

Fibwi Palma y Palmer Basket suben a Primera FEB

El Palmer Basket, que ganó la final de campeones al Cáceres, y el Fibwi Palma, que tumbó al Caja 87 de Sevilla y al Huesca en los play-offs por al ascenso, subieron a Primera FEB, segunda categoría del baloncesto nacional.

El Fibwi Palma ascendió en Son Moix tras superar dos eliminatorias / Manu Mielniezuk

Ascensos del Poblense y del Porreres a Segunda RFEF

El Poblense, como ganador del grupo balear de Tercera RFEF, y el Porreres, que en la fase final nacional eliminó al Monzón en los penaltis, ascendieron a Segunda RFEF. Comparten grupo con el Atlético Baleares, que no subió, SD Ibiza y Andratx.

La selección español gana la Nations League femenina

Otro gran año de la selección femenina: subcampeona de Europa y campeonas en la Nations League. Las mallorquinas Cata Coll y Mariona Caldentey levantaron el título, y en el camino estuvieron Patri Guijarro y la debutante Lucía Corrales.

Plata de la selección española en el Eurobasket femeninino

La selección española femenina contó con dos mallorquinas en el Eurobasket: Alba Torrens, que a sus 36 años se despedía como internacional y fue la capitana del equipo, y Helena Pueyo, que debutaba en una gran competición. España alcanzó la final, perdiendo con Bélgica (65-67).