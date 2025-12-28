Juan Ignacio Díez, tras el derbi: "Hemos visto cuál es el camino"

El Palmer Basket ha salido derrotado este domingo en el derbi mallorquín de la Primera FEB ante el Fibwi Mallorca (82-80). El conjunto inmobiliario, a pesar de no hacerse con el triunfo, ha mostrado una buena imagen, sobre todo en comparación con la del último partido, en el que perdió de 70 puntos ante Obradoiro. Juan Ignacio Díez de Acharán, que ha debutado esta mañana al frente del banquillo turquesa tras la destitución de Lucas Victoriano, considera que "se podría decir que este es el primer paso" para revertir el dramático inicio que han cuajado, con solo dos triunfos y situándose colistas.

"Cuando a uno le tocan como nos tocó Obradoiro, al siguiente partido quieres salir y morir en la pista. Uno reacciona, más allá de los detalles técnicos o tácticos. Hemos visto cuál es el camino. Pero queda mucho trabajo, que nos conozcamos dentro y fuera de la pista. A raíz de ahí construiremos un equipo que tendrá más posibilidades de ganar", ha comentado tras el encuentro.

Sobre el partido, el entrenador interino del Palmer reconoce que el equipo ha dado la talla, pero el Fibwi se ha hecho finalmente por la victoria porque ha cometido "menos errores": "Teníamos que salir con el plan claro y competir los 40 minutos. La realidad es que, salvo momentos puntuales, hemos competido, hemos ejecutado el plan y el partido se ha definido en detalles".

La gran figura de los turquesa ha sido el último fichaje, Phil Scrubb. "Es un jugador que está contrastadísimo, entiende este deporte. Viene de otro equipo, pero ha llegado y ha jugado como si llevase un mes con nosotros. Nos ha dado mucho fluidez en el juego", ha manifestado Juan Ignacio sobre el canadiense.

El argentino, por el momento, será quien siga dirigiendo al equipo como interino. En el caso de que el club decida que él sea el primer entrenador, Díez de Acharán se muestra a disposición de lo que necesite la entidad: "Yo me he criado como entrenador en equipos como el Betis. Ahí te inculcan desde muy pronto que eres entrenador de club, eso lo traigo aquí también y yo le comunico a la directiva que voy a estar donde me necesiten y que voy a dar el 100 %", ha zanjado.