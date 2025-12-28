Tenis
Jaume Munar inicia el viaje hacia un ilusionante 2026
El mallorquín se traslada a Australia, donde a principios de enero comienza la temporada
El tenista de Santanyí busca consolidarse entre los mejores de la ATP tras un gran 2025
Jaume Munar ya mira al nuevo curso. El tenista de Santanyí ha puesto rumbo a Australia para iniciar la temporada 2026, que arrancará a principios de enero, después de completar las primeras semanas de preparación en la Rafa Nadal Academy, donde ha trabajado con intensidad durante este inicio de pretemporada tras un breve periodo de descanso.
Munar afronta el nuevo año con la serenidad que otorga haber firmado en 2025 la mejor temporada de su carrera. Cerró el curso como número 36 del ranking ATP, su clasificación más alta hasta la fecha, confirmando una progresión sostenida que le ha permitido asentarse entre los jugadores más fiables del circuito. A sus 28 años, llega a un punto de madurez deportiva clave: ya no es una promesa, sino un jugador asentado, con recorrido competitivo y una fiabilidad que apunta a consolidarse en todas las superficies.
El pasado ejercicio supuso un salto adelante en los grandes escenarios. En el US Open alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam tras superar al belga Zizou Bergs, mientras que en Wimbledon logró romper otra barrera personal al alcanzar la tercera ronda. En Roland Garros, pese a caer en segunda ronda, firmó uno de los partidos más destacados del año al forzar cinco sets ante Arthur Fils, en un duelo que la ATP situó entre los encuentros más memorables de los Grand Slam de 2025.
De número uno en la Copa Davis
Más allá de los resultados, Munar ha destacado por su crecimiento tenístico y mental. El propio jugador reconoció a la web oficial de la ATP haber mejorado “en muchísimos aspectos”, además de aprender a gestionar mejor la presión y las expectativas. Esa evolución también se reflejó en la Copa Davis, donde fue una pieza clave del equipo español, con una victoria de peso ante Jiri Lehecka en cuartos de final, en un camino que llevó a España hasta la final.
Con el Open de Australia ya en el horizonte, Munar inicia 2026 con una combinación de ambición y calma, convencido de que el excelente 2025 no fue una excepción, sino la base sobre la que seguir creciendo. El objetivo es claro: dar continuidad a su rendimiento y consolidarse de forma definitiva entre los mejores del circuito ATP.
Disputará junto a Ivonne Cavallé la United Cup
Los tenistas mallorquines Jaume Munar e Yvonne Cavallé formarán parte de la selección española que competirá en la IV United Cup, el torneo mixto por equipos.
España ha quedado encuadrada en el Grupo A, donde se enfrentará a rivales de primer nivel, incluidos los vigentes campeones Estados Unidos y Argentina.
La competición se celebrará del 2 al 11 de enero de 2026 en Perth (Australia) y reunirá a varias de las figuras del tenis en un formato que combina partidos masculinos, femeninos y dobles mixtos.
