El Fibwi se lleva la victoria ante el Palmer en un derbi apasionante

Derbi apasionante entre Fibwi y Palmer. Ambos equipos han dignificado el baloncesto de la isla con un partido intenso y emocionante que no se ha decidido hasta el último instante. Los de turquesa han estado por delante la mayor parte del choque pero se les ha terminado yendo en el último cuarto, en el que no han estado certeros. Aunque teniendo en cuenta de lo que vienen, pueden estar orgullosos. La derrota frente a Obradoiro por 70 puntos ya queda olvidada. Y el fichaje de Phil Scrubb promete mucho.

El momento de forma y el estado de ánimo importa. Pero un derbi es un derbi. Y la propia tensión y el ambiente del partido, muchas veces, pesan más que cualquier otra cosa. Eso es lo que ha ocurrido esta mañana en un Son Moix que ha presentado una gran entrada y en el que se ha podido disfrutar de un gran ambiente. El Fibwi se ha llevado la victoria y se mantiene así en los puestos de play-off

El encuentro ha comenzado muy intenso y con los turquesa muy enchufados. Scrubb, saliendo desde inicio tras haber llegado esta semana, lideraba todos los ataques del Palmer, dejando claro que viene a ser el capitán general. Aún así, los de negro no se han achantado y han aprovechado la flaqueza defensiva en el juego interior de su contrincante para entrar con cierta facilidad y sumar puntos.

Además, los inmobiliarios han notado mucho la salida de Scrubb después de haberse puesto por delante y sus ataques han tenido menos fluidez, optando mucho por el tiro exterior. En un primer cuarto muy intenso, entretenido e igualado, el marcador era de 19-18 a favor de los locales.

Con el inicio del segundo parcial, el Palmer ha comenzado a defender mejor el aro, dificultando más así los ataques del Fibwi. Con la entrada de Scrubb de nuevo a la pista, y también de un gran Nuno Sá, los de Díez de Acharán han vuelto a atacar de manera más fluida y directa. Sus compañeros no lograban aprovechar las buenas asistencias del jugador procedente de Turquía, que lograba filtrar buenas pases interiores, pero un buen Golden Dike, desde el rebote ofensivo, permitía a los suyos conservar la posesión y terminar encestando.

Jon Aramburu y Pedro Bombino también comenzaban a ser protagonistas para los de Pablo Cano, siendo de manera clara los máximos anotadores, imponiéndose en el aro y sosteniendo a su equipo en el partido. Aunque Scrubb seguía dejando claro que es mucho Scrubb y que el Palmer ha hecho un gran fichaje. El canadiense cerraba el segundo cuarto con un gran triple, dejando a los turquesa con una ventaja de cuatro puntos al descanso (38-42).

E igual que ha terminado el segundo, el Palmer ha comenzado el tercer asalto inspirado y poniéndose con una ventaja de 11 puntos, la máxima en el partido hasta el momento. Bombino y Aramburu, junto a un activo Brian Vázquez, permitían a los suyos seguir cerca en el marcador. Aunque los turquesa, con un espléndido Hansel Atencia, continuaban mostrando una gran efectividad de cara al aro, desatando la locura en el sector de sus aficionados con un mate de Izaw Bolavie con el que Pablo Cano ha pedido tiempo muerto.

Sin embargo, Brian Vázquez no estaba por la labor de que el derbi perdiera emoción. El puertorriqueño acercaba a los suyos a cuatro puntos de nuevo. Pero el que también seguía brillante, evidenciando que va sobrado en esta categoría, era Scrubb, llegando a los 17 puntos. No obstante, el cuarto terminaba con un 2+1 de Scariolo, dejando a los de negro a siete de distancia (61-68) y con todo por decidirse.

La tensión se palpaba en el ambiente y el Fibwi se ponía a dos en el inicio del último parcial. Son Moix cantaba el famoso “sí se puede, sí se puede” y apretaba más que en ningún otro momento del partido. Un triple de Brian Vázquez ponía por delante al Fibwi por primera vez desde el primer cuarto, pero tras anotar desde la línea del 6,75, el puertorriqueño cometía la quinta falta y decía adiós a los dos últimos minutos de encuentro. Las expulsiones se seguían sucediendo y la tensión seguía aumentando. Izaw Bolavie y Golden Dike abandonaban el choque por parte del Palmer. A los árbitros se les había ido el partido por completo.

Dos tiros libres de Bracey colocaban a los de Pablo Cano con dos puntos de ventaja a 25 segundos del final. Atencia volvía a igualarlo en la siguiente posesión y con el crono en 22’7. En el último ataque de los locales, una falta de Scrubb sobre Aramburu, muy protestada por los turquesa, ha terminado siendo la acción determinante, que le concedía al Fibwi dos tiros libres a falta de menos de cinco segundos para el final. El ‘23’ de los negros convertía ambos y le daba de esta manera la victoria a su equipo, desatando la locura en el Palau.