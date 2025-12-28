Biel Forteza y Janna Sieber se imponen en 'Els 10 km de Llucmajor'

El atleta de Llucmajor Biel Forteza (CA Campos) y Janna Sieber (S’Esclat de Sineu) fueron los vencedores absolutos de la IV Els 10 km de Llucmajor, prueba disputada este domingo por la mañana bajo la organización del Ayuntamiento y el club S’Arenal de Llucmajor, que dirigen Pau Vallejo y Sigrid Leipinzel. Sobre 4 km se impusieron el arenaler Alejandro Liñán (Pegasus) y Sandra Moreno (CD San Ginés).

La victoria del profesor Biel Forteza fue rotunda e inapelable, firmando un registro de 34:02. Borja Herrera (Es Raiguer) finalizó segundo con 34:29 y Javier Jurado completó el cajón con 35:29. José Ángel Pérez, primer M50, se clasificó cuarto con 35:37 y Edward Thomas Plummer finalizó quinto con 35:43.

La primera mujer fue Janna Sieber, que registró un tiempo de 42:37. María Antonia Femenías (Atlas) entró segunda con 45:32 y Marina Canals (Arenal Llucmajor) concluyó en tercera posición con 48:13. Cuarta acabó Paula Holmo (Kane House) y María José Guasp (S’Embat) finalizó quinta con 48:54, siendo la primera F40.

Los primeros clasificados en la distancia de 4 kilómetros de Llucmajor / P. Bover

Carrera de 4 kilómetros

Sobre 4 km, el ganador fue el mediofondista de S’Arenal Alejandro Liñán (Pegasus), firmando un crono de 11:56. Segundo fue Joan Barceló (S’Hostal Montuïri) con 12:06.6, completando el cajón Toni Fornás (CA Inca) con 12:42.9.

En féminas se impuso Sandra Moreno (CD San Ginés) con 16:04; la porrerenca Cati Gelabert (S’Hostal Montuïri) fue segunda con 16:14.9 y Sandra Kacprzak subió al tercer escalón del podio con 17:26.9.