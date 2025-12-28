Antoni Gran y Leonor Font ganan la Sant Silvestre de Can Picafort

El atleta de sa Pobla Antoni Gran (Es Raiguer) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) fueron los vencedores de la XII Sant Silvestre de Can Picafort, carrera disputada ayer por la mañana sobre la distancia de 6.580 metros. Evento organizado por el Ayuntamiento de Santa Margalida, con salida y llegada en la plaza de Sa Marina, en el que finalizaron 233 corredores.

Antoni Gran fue el ganador con amplia diferencia, con un tiempo de 19:23.33. Segundo finalizó Jaume Florit (Rds Triatló) con 20:15.2, completando el cajón Francesc Obrador (Atletisme Diata) con 20:24.1. Adrián Herrera (Es Raiguer) se apuntó la cuarta plaza con 20:26.1 y Adrián Miralles (Joan Comes) entró en quinto lugar con 20:42.3.

Enésima victoria de Leonor Font, que fue la ganadora con dos minutos de diferencia respecto a la segunda clasificada, Marga Llobera (Joan Comes-Sa Pobla), que firmó 24:11. Completó el cajón Nini Kalafat Villalonga (Es Raiguer) con 26:31.1.

La cuarta plaza fue para Marta Bergas, con un registro de 27:56.2, entrando quinta Berta Martín (Es Carboners) con 27:56.2.