Fútbol sala
El Palma Futsal quiere despedir 2025 a lo grande
Los mallorquines, sin Luan, Lin ni Piqueras, dicen adiós al mejor año de su historia con un duelo de nivel ante el Jaén, que necesita ganar en el Olivo Arena para garantizar su pase a la Copa de España
El Illes Balears Palma Futsal pone este sábado el broche al año 2025 con una de las salidas más exigentes del calendario. El conjunto balear visitará el Olivo Arena para medirse al Jaén Paraíso Interior en la jornada unificada que cierra la primera vuelta de la Primera División (18:30 horas | LaLiga+).
Los mallorquines llegan a Jaén con los deberes hechos tras haber certificado la pasada jornada su clasificación para la Copa de España, pero con la ambición intacta. El objetivo ahora pasa por cerrar el año de la mejor manera posible y asegurar una posición alta en la tabla. El Palma Futsal es actualmente cuarto con 24 puntos, a solo uno del tercer clasificado, el Jimbee Cartagena, en una clasificación que sigue mostrando una igualdad máxima.
Enfrente estará un Jaén Paraíso Interior que se juega mucho más que tres puntos. El conjunto andaluz ocupa la octava posición y todavía no ha sellado su billete para la Copa de España. Depende de sí mismo y una victoria le garantizaría la clasificación, mientras que un empate o una derrota le obligarían a mirar otros resultados. Ese contexto convierte el duelo en un partido de máxima exigencia, con un rival que buscará imponer su ritmo y aprovechar el empuje de una de las aficiones más intensas de la categoría.
Resistencia en el Olivo Arena
El Illes Balears Palma Futsal es consciente de la dificultad del escenario y de la necesidad de ofrecer una versión muy completa para competir en el Olivo Arena. El equipo balear deberá saber alternar momentos de control con fases de resistencia, ser sólido a nivel defensivo y valiente cuando el partido lo permita, ante un rival que domina diferentes registros del juego y que se hace especialmente fuerte en casa.
En el apartado de bajas, Antonio Vadillo no podrá contar con Luan Muller, Lin ni Piqueras para este compromiso. Para completar la convocatoria, el técnico refuerza al equipo con la presencia de los jugadores del filial Lluís Feliu y Adrián López. Con la Copa de España ya asegurada, pero con la clasificación aún abierta en la zona alta, el Illes Balears Palma Futsal afronta el último partido del año con la intención de cerrar la primera vuelta compitiendo al máximo nivel y reforzar sus sensaciones antes de un inicio de 2026 cargado de retos.
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos
- El Mallorca busca un sustituto de Dani Rodríguez
- Son Sardina celebrará las campanadas de fin de año el día 27 de diciembre