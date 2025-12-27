El Palma Futsal quiere despedir 2025 a lo grande

El Illes Balears Palma Futsal pone este sábado el broche al año 2025 con una de las salidas más exigentes del calendario. El conjunto balear visitará el Olivo Arena para medirse al Jaén Paraíso Interior en la jornada unificada que cierra la primera vuelta de la Primera División (18:30 horas | LaLiga+).

Los mallorquines llegan a Jaén con los deberes hechos tras haber certificado la pasada jornada su clasificación para la Copa de España, pero con la ambición intacta. El objetivo ahora pasa por cerrar el año de la mejor manera posible y asegurar una posición alta en la tabla. El Palma Futsal es actualmente cuarto con 24 puntos, a solo uno del tercer clasificado, el Jimbee Cartagena, en una clasificación que sigue mostrando una igualdad máxima.

Enfrente estará un Jaén Paraíso Interior que se juega mucho más que tres puntos. El conjunto andaluz ocupa la octava posición y todavía no ha sellado su billete para la Copa de España. Depende de sí mismo y una victoria le garantizaría la clasificación, mientras que un empate o una derrota le obligarían a mirar otros resultados. Ese contexto convierte el duelo en un partido de máxima exigencia, con un rival que buscará imponer su ritmo y aprovechar el empuje de una de las aficiones más intensas de la categoría.

Resistencia en el Olivo Arena

El Illes Balears Palma Futsal es consciente de la dificultad del escenario y de la necesidad de ofrecer una versión muy completa para competir en el Olivo Arena. El equipo balear deberá saber alternar momentos de control con fases de resistencia, ser sólido a nivel defensivo y valiente cuando el partido lo permita, ante un rival que domina diferentes registros del juego y que se hace especialmente fuerte en casa.

En el apartado de bajas, Antonio Vadillo no podrá contar con Luan Muller, Lin ni Piqueras para este compromiso. Para completar la convocatoria, el técnico refuerza al equipo con la presencia de los jugadores del filial Lluís Feliu y Adrián López. Con la Copa de España ya asegurada, pero con la clasificación aún abierta en la zona alta, el Illes Balears Palma Futsal afronta el último partido del año con la intención de cerrar la primera vuelta compitiendo al máximo nivel y reforzar sus sensaciones antes de un inicio de 2026 cargado de retos.