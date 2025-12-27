El Palma Futsal cierra el año con una derrota en Jaén

El Illes Balears Palma Futsal puso punto final al año con una derrota por 4-2 frente al Jaén Paraíso Interior, en el encuentro correspondiente a la última jornada de la primera vuelta del campeonato. El conjunto mallorquín, ya clasificado para la Copa de España -que se disputará en marzo de 2026- y que la próxima semana será el anfitrión de la Supercopa, buscaba despedir 2025 en la zona alta de la clasificación y cerrar un año histórico para la entidad. En cambio, el equipo jienense afrontaba el duelo con la obligación de ganar para sellar su billete para el torneo copero, una mayor urgencia competitiva que terminó siendo decisiva.

El encuentro se torció muy pronto para el Palma. En el minuto 3, Alan Brandi aprovechó un rebote fortuito para batir a Carlos Barrón y adelantar al Jaén. El gol dio confianza al conjunto andaluz, que incrementó la intensidad y obligó al guardameta mallorquín a multiplicarse bajo palos para evitar una desventaja mayor. El Palma intentó reaccionar con una doble ocasión clara, primero con un pase de la muerte de Mario Rivillos que no encontró rematador y después con un disparo de Fabinho que se marchó desviado.

Lesión de Charuto

La lesión de Charuto, que tuvo que abandonar la pista por molestias en la zona inguinal, mermó la rotación ofensiva visitante. Además, la falta de intensidad defensiva pasó factura al Palma, que alcanzó rápidamente el límite de faltas. Barrón sostuvo a su equipo al detener dos lanzamientos de diez metros, pero antes del descanso Mati Rosa y Esteban ampliaron la ventaja local hasta el 3-0, obligando a una reacción tras el paso por vestuarios.

Tras la reanudación, el Palma adelantó líneas y buscó el gol con mayor insistencia. Espíndola respondió con seguridad y la defensa jienense resistió incluso sacando un balón bajo palos. Antonio Vadillo apostó por el portero-jugador y Lucão recortó distancias, pero un robo de Power sentenció el choque. Ernesto maquilló el resultado final.

La nota más positiva fue el protagonismo de la cantera, con los debuts de Adrián López y Lluís Feliu, confirmando el buen trabajo de la base del club. El Illes Balears Palma Futsal cierra así un 2025 lleno de éxitos y ya centra su atención en la Supercopa de España, primer gran reto de 2026, que se disputa en Son Moix los próximos 3 y 4 de enero.