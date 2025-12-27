Llucmajor vive la fiesta del ‘All-Star Game IB-RED’

El baloncesto balear cerró el año de la mejor manera posible con la celebración de la cuarta edición del ‘All-Star Game IB-RED’, un evento que ya se ha convertido en tradición y que, organizado por la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB), volvió a reunir a las grandes estrellas de las Lligues Escribano. En esta ocasión, la cita tuvo un formato especial, ya que se repartió en tres sedes: Mallorca, Menorca y Eivissa, reforzando su carácter autonómico y festivo.

El Poliesportiu de Llucmajor fue el escenario principal del All-Star, acogiendo los partidos de las estrellas en categoría absoluta, tanto femenina como masculina, además de los siempre esperados concursos de triples. El pabellón presentó un gran ambiente, con alrededor de 500 espectadores que se dieron cita a lo largo de la tarde para disfrutar de una auténtica fiesta del baloncesto.

En el apartado individual, los grandes protagonistas fueron Aina Font, jugadora del Instituto de Fertilidad, y Pep Mansilla, de La Salle Palma Errea Deporpalma, que fueron reconocidos como MVP de los partidos de las estrellas. Por su parte, Cata Estarellas (AzulMarino La Salle Palma) y Víctor Vaquer (Tianna Negre CEC Santa Mònica) se proclamaron ganadores de los concursos de triples, que volvieron a ser uno de los momentos más emocionantes del evento, resueltos en ambos casos en finales de gran tensión.

Los jugadores de las Lligues Escribano masculinas, antes de enfrentarse en Llucmajor / FBIB

Protagonismo también para el All-Star U22

Más allá de la categoría absoluta, el All-Star Game IB-RED también tuvo presencia en Ciutadella y Eivissa, donde se disputaron los partidos del All-Star U22 entre combinados de las distintas islas. En categoría femenina, el combinado de Mallorca se impuso a Menorca por 68-80, mientras que en el duelo masculino el equipo Mallorca I venció con claridad al combinado de Eivissa por 64-111. La competición U22 concluirá este domingo con el enfrentamiento masculino entre los combinados de Menorca y Mallorca II.

Una vez más, este evento sirvió para poner el broche final al calendario deportivo del año, haciéndolo con una sonrisa y en un ambiente de deportividad y amistad, reflejo de los valores que el baloncesto balear quiere transmitir a la sociedad.