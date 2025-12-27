Fibwi Mallorca-Palmer Basket: un derbi entre la ilusión y el precipicio

Los aficionados mallorquines al baloncesto tienen este domingo, a las 12:00 horas, un auténtico regalo de Navidad: el derbi entre el Fibwi Mallorca y el Palmer Basket. Una de las citas más esperadas en la isla, que promete una gran entrada en Son Moix en la jornada 14 de la Primera FEB. Un encuentro que podrá seguirse también por IB3 y en el que en el descanso habrá una lluvia de peluches que se recogerán para su posterior donación a SOS Mamás.

Los equipos llegan con dinámicas muy diferentes. Mientras que el Fibwi, con un balance de seis victorias y seis derrotas, ocupa la octava posición en la tabla, el conjunto turquesa, con tan solo dos triunfos, es colista y afronta esta semana uno de los momentos más difíciles, si no el que más, desde su fundación en el 2022. Es cierto que ambos llegan de dos choques consecutivos perdiendo, pero las formas de competir han sido muy diferentes.

Los de Pablo Cano rozaron el triunfo en su último partido en casa, ante el Palencia (86-93), uno de los candidatos al ascenso, y cayeron en su visita a Cantabria (77-65). Dos duelos en los que no pudieron llevarse la victoria, pero en los que dieron una buena imagen. El caso del Palmer, en cambio, es todo lo contrario. El conjunto inmobiliario perdió de manera estrepitosa en Burgos (95-59) y sufrió el pasado domingo la derrota más abultada de la Primera FEB, ante el Obradoiro en Son Moix (45-115). Un descalabro sin precedentes que se llevó por delante a Lucas Victoriano. Juan Ignacio Díez de Acharán, el segundo del técnico argentino, será quien esté al frente del banquilo en el derbi, ejerciendo de interino.

Los cambios constantes que continúa haciendo el equipo presidido por Vicenç Palmer desde que comenzó la liga evidencia que hay muchos problemas por tapar, sobre todo defensivos. Además de dos entrenadores (Marco Justo y Lucas Victoriano), los jugadores Matt Frierson, Tray Hollowell, Lucas N’Guessan, Alessandro Scariolo e Ismael Massoud han abandonado la entidad antes de que termine el año. A estos se sumará también Danny Agbelese, dado de baja en la FEB desde el martes y a la espera de una salida.

El que sí podrá estar es el último fichaje, Phil Scrubb, disponible después de que su ficha se diese de alta este viernes. El canadiense, en un principio, terminaba contrato en Turquía el 31 de diciembre, pero finalmente se le ha podido inscribir y Juan Ignacio Díez de Acharán ha confirmado esta mañana que “100% tendrá minutos”.

Teniendo en cuenta la situación que atraviesan ambos, el favoritismo es claro para el Fibwi, que jugará como local en este derbi. Los de negro buscarán consolidarse en los puestos de play-off de ascenso a la ACB, mientras que los turquesa quieren terminar el año con un buen sabor de boca y comenzar a revertir la pesadilla que están viviendo en esta primera vuelta del campeonato.

La pasada campaña, en la Segunda FEB, los dos derbis tuvieron el mismo ganador. El Fibwi se impuso como local por 58-54 y como visitante por 72-80. Y esta pretemporada, en el Trofeu AON Illes Balears, los de Pablo Cano se llevaron el triunfo por 73-75. El pronóstico puede parecer claro y el estado de forma importa. Pero en un derbi de estas características y con las emociones a flor de piel, suelen pesar más la tensión y el propio impulso del partido.