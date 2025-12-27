La Batalla de los Sexos vuelve: Sabalenka y Kyrgios se citan este domingo en un show con morbo en Dubai

No se trata de una final de Grand Slam, una nueva batalla entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner o un duelo de altura de la Copa Davis, pero la expectación es tremenda. Aquí la rivalidad va más allá del tenis en sí. Es una cita con una mezcla de morbo y show que promete emociones fuertes. La carismática Aryna Sabalenka, número uno del mundo del ránking femenino, y el díscolo Nick Kyrgios, ubicado ahora en el puesto 671 de la lista masculina, se citan este domingo (17.00 horas, Movistar) en Dubai en el cuarto episodio de la historia del tenis de la Batalla de los Sexos.

Viendo los estados de forma de ambos, las opciones de Sabalenka podrían ser mayores, ya que la bielorrusa de 27 años ocupa la cima mundial con 63 victorias y 12 derrotas este año, además de conquistar el US Open, último Grand Slam del año. El australiano, en cambio, solo ha disputado cinco partidos (cuatro derrotas, una derrota), no compite desde marzo y su mejor resultado traslada al 2022 con la final de Wimbledon perdida ante Djokovic, el mejor tenista de la historia. Su mejor ranking, el 13º puesto, lo alcanzó en 2016.

Un solo saque y un lado más pequeño

Las apuestas, en cambio, apuntan al australiano, de 30 años, como claro favorito, con cuotas de 1,25 euros por euro apostado. El triunfo de su rival se paga a 3,75. El choque se disputará en la pista dura del Coca Cola Arena de Dubai con capacidad para 17.000 espectadores y reglas modificadas para equilibrar el pulso y ajustarse a las diferencias físicas promedio entre hombres y mujeres. En este sentido, ambos tenistas tendrán solo un servicio disponible (Kyrgios es uno de los mejores sacadores del circuito) y el lado de la pista de Sabalenka será un 9% más pequeño. El partido se jugará al mejor de dos sets, con un super tiebreak a 10 puntos en caso de empate.

Cartel de promoción del pulso entre Sabalenka y Kyrgios de este domingo. / EP

Kyrgios, siempre impredecible, ha ido moderando sus comentarios sobre la batalla. Empezó con una línea más fanfarrona y agresiva, apuntando que veía "imposible" la derrota, valoración que suavizó conforme se acercaba el evento. "Yo no vengo solo a jugar, vengo a entretener. Tengo un gran respeto por Aryna, es una campeona y somos buenos amigos", agregó recientemente. A la número uno no le faltará motivación. "Estoy muy orgullosa de representar al tenis femenino. Respeto mucho el talento de Nick, pero que no se equivoque, voy a dar lo mejor de mí", declaró Sabalenka.

"Demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos. Para mí es un reto jugar contra Kyrgios, un tipo impredecible y loco" Aryna Sabalenka — Número uno del mundo

La crítica de BJK

Será el cuarto pulso de una batalla entre sexos que se abrió en 1973 con el partido entre Bobby Riggs y Margaret Court, que no llegaba en su mejor momento tras dar a luz meses atrás. El veterano estadounidense, de 55 años, se llevó la victoria por 6-2 y 6-1. Meses después, se enfrentó a Billie Jean King, quien en esos momentos estaba en activo y protagonizó una clara revancha ante más de 30.000 aficionados en Houston.

La mítica BJK, la gran líder del movimiento feminista en el tenis, se impuso por 6-4, 6-3 y 6-3 en un evento que marcó un hito en la lucha por la igualdad en el deporte en un contexto muy distinto al actual. "La única similitud entre la Batalla de los Sexos que tuve yo y esta es que un rival es un chico y el otro, una chica. Eso es todo. El resto no se parece en nada. La nuestra supuso un cambio social y cultural, ya que estábamos en 1973. Espero que sea un gran partido y quiero que gane Sabalenka, obviamente, pero no es lo mismo", reflexionó la extenista.

"Impredecible y loco"

La bielorrusa corrobora ese contexto distinto. "Creo que las mujeres ya hemos demostrado que merecemos la igualdad. Este domingo solo demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos. Para mí es un reto jugar contra Kyrgios, un tipo impredecible y loco", apuntó este sábado Sabalenka.

El último precedente destacado de este tipo de duelos se dio 1992, en la ciudad de Nevada, con el duelo entre Jimmy Connors, que tenía entonces 40 años, y Martina Navratilova, con 35. El pulso, disputado también bajo reglas híbridas, cayó del lado masculino por 7-5 y 6-2.