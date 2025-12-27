Entre la ambición del Fibwi Mallorca y las urgencias del Palmer Basket

Palma se prepara para uno de los duelos más esperados de la Primera FEB 2025-26: el derbi entre el Fibwi Mallorca y el Palmer Basket Mallorca. El encuentro, marcado en rojo por el aficionado al baloncesto isleño, tendrá lugar el próximo domingo en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix (12 horas).

Tras trece jornadas disputadas, la temporada actual ha dejado a los dos equipos de la isla en posiciones muy diferenciadas de la tabla. Mientras el Fibwi Mallorca Palma ocupa un lugar intermedio con un balance de 6 victorias y 6 derrotas, las 2 victorias y 10 derrotas del Palmer Basket Mallorca lo sitúan en la cola de la clasificación.

Estadisticas del Fibwi Mallorca y del Palmer Basket / R.D.

En sus últimos compromisos ligueros, ambos clubes han coincidido en resultados, pero no en sensaciones. Mientras los fibwis competían, pese a perder, contra Palencia y Cantabria, los inmobiliarios sumaban dos derrotas bochornosas contra Burgos y Obradoiro.

Los locales buscarán consolidar su presencia en la lucha por los puestos altos; los visitantes, por su parte, necesitan vencer para empezar a dejar atrás la pesadilla que está suponiendo este inicio de liga. El choque promete espectáculo.

Temporada 2024-25

La temporada pasada, los dos derbis de la liga regular tuvieron el mismo ganador en la Segunda FEB. Los hombres de negro se impusieron como locales por 58-54 y como visitantes por 72-80. La lógica clasificatoria falló y los pronósticos que daban como claro vencedor al Palmer no se cumplieron.

Características técnico-tácticas

El Fibwi es un equipo muy intenso, con un gen competitivo meritorio, que construye su juego a partir de una férrea defensa. Destaca el trabajo que realizan algunos jugadores sobre el balón. Su labor defensiva del 1x1 es notable y las ayudas son constantes. Impone un ritmo elevado y busca, como primera opción, realizar rápidas transiciones. Contra algunos equipos, eso sí, ha sufrido en el rebote. Intenta cuidar las pérdidas y es una de las escuadras que más balones recupera.

Describir el patrón de juego del Palmer resulta mucho más difícil, porque esta misma semana ha cambiado nuevamente de entrenador. Juan Ignacio Díez de Acharán, técnico ayudante hasta ahora, se sentará en el banquillo. Lucas Victoriano no fue capaz de crear los hábitos defensivos y ofensivos que todo equipo precisa para tener una idiosincrasia propia y clara.

El técnico argentino comentó en diferentes ocasiones que todo pasaba por la mejora de la defensa, pero durante su etapa el equipo no mostró solidez en esta faceta. El rendimiento individual y colectivo de la plantilla se devaluó en las últimas semanas hasta el extremo de firmar, el domingo pasado, un récord negativo y una imagen deplorable; fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los responsables del club.

Camino recorrido y bagaje

Los locales se han hecho fuertes en Son Moix: de las 6 victorias totales obtenidas, 3 se han producido en el Palau, con una única derrota hace quince días contra el Palencia. Los visitantes solo han salido victoriosos en dos ocasiones: contra el Menorca (cuando Marco Justo había abandonado la disciplina del club y Lucas Victoriano aún no había tomado las riendas del equipo) y contra el Cartagena, ambas conseguidas como local.

Jugadores destacados

En la faceta anotadora del Fibwi destaca Brian Vázquez, máximo anotador del equipo (15 puntos) y quien presenta el mejor porcentaje en triples (42%). De los rebotes se encarga Jon Aramburu, con una media de 6. Juan Bocca es el que más balones recupera (1,5 por encuentro), mientras que Lysander Bracey acierta el 88% de sus tiros libres. Lucas Capalbo ejerce de cartero con casi 5 asistencias por encuentro y un acierto superior al 76% en tiros de dos. Por último, Pedro Bombino es el jugador que más faltas recibe (4) y el mejor valorado (15).

En el Palmer Basket, los constantes cambios de cromos han dificultado la consolidación de roles. Destacan Ángel Comendador (65% en lanzamientos dobles), Duda Sanadze, que supera el 95% en los tiros de personal y promedia 14 puntos por encuentro, Hansel Atencia, líder en asistencias (4) y recuperaciones (1,3), y Nuno Camacho, con casi 4 faltas recibidas por partido, 5 rebotes de media, un 32% en tiros de tres y una valoración de 11.

Altas y bajas

Las altas y las bajas que se producen una vez iniciado el curso suelen ser un buen termómetro para medir el grado de salud de los equipos. Cuantos más retoques, más problemas. Los conjuntos que aciertan en verano suelen transitar por la liga con mejores resultados y con una dosis alta de tranquilidad. Tener que cambiar muchas piezas del puzle inicial suele ser sinónimo de derrotas y de inestabilidad.

Los fibwis han dado la baja a Patrick Santos y a Xabi Beraza (lesión de larga duración) y han incorporado, una vez iniciada la competición, a Loic Menuge y a Alessandro Scariolo.

Los turquesa han necesitado mover mucho más la plantilla porque los buenos resultados no han llegado. Han abandonado su disciplina, además de Marco Justo y Lucas Victoriano (entrenadores), Matt Frierson, Tray Hollowell, Lucas N’Guessan, Alessandro Scariolo e Ismael Massoud, y han fichado posteriormente, al comienzo de la liga, a Hansel Atencia, Danny Agbelese, Archange Izaw-Bolawie, Josh Roberts y Duda Sanadze. Esta misma semana se ha confirmado la llegada del canadiense Philip Scrubb, que se incorporará al grupo a principios de año; también a los técnicos Lucas Victoriano y Juan Ignacio Díez de Acharán.

La previa está servida

Sobre el papel, los números dibujan un escenario de claro favoritismo local. La estabilidad del Fibwi choca frontalmente con el mar de dudas y las constantes remodelaciones de un Palmer Basket que busca desesperadamente el norte de la brújula. Sin embargo, en el baloncesto, y más específicamente en un derbi, los antecedentes suelen ser poco más que literatura previa. El contexto actual es importante —marca las urgencias de unos y la ambición de otros—, pero el derbi es una unidad de tiempo independiente, que se juega más con las pulsaciones que con la clasificación. Por todo ello, cada derbi escribe su propia historia.