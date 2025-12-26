Toni Mercadal y María del Mar González se imponen en la FNG Sant Silvestre Palma

Toni Mercadal Roldán (Joan Comes) y María del Mar González fueron los ganadores de la FNG Sant Silvestre Palma, disputada este viernes en los pinares de Bellver bajo una lluvia intensa durante buena parte de la prueba. Sobre 5 km se impusieron Mario Cano (Amistat) y Nazarena Freitas (Malift Mallorca).

La competición contó con 1.300 corredores y la entrega de trofeos, después de un reconfortante chocolate, fue presidida por Cati Fornés, presidenta de FNG, entidad patrocinadora del evento, y David Salom, director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma. Para fortuna de los atletas y público presente, la entrega de trofeos no tuvo problemas climatológicos y los ganadores no se mojaron en la recepción de los premios.

B. Ramon

La prueba absoluta sobre 10 km fue dominada con gran autoridad por el atleta de Santa María Toni Mercadal Roldán, con un tiempo de 33:37, que supone un nuevo récord de la prueba. Segundo entró el inglés Edward Thomas, a casi tres minutos, con 36:17, e Iñigo López (Cafés Foronda) terminó tercero con 36:45.

En mujeres, la victoria favoreció a María del Mar González, con un tiempo de 41:15. Segunda clasificada fue Inés Moreno (Cafés Foronda), con 41:43, completando el podio Gisels Albor con 44:16.

La distancia de 5 km (una vuelta al circuito) tuvo como vencedor al triatleta Mario Cano, que finalizó con un registro de 17:44. Antoni Rebassa entró segundo con 18:56 y Ernest Puyaltó (Emassaets) acabó tercero con 19:12.

La corredora de montaña Nazarena Fleitas se adjudicó el triunfo con un tiempo de 21:50. A once segundos cruzó la meta (22:01) Alejandra Ruiz, que reaparece después de cierto tiempo fuera de la competición, y Andrea Morán completó el podio con 24:34. En dicha distancia también reaparecía, tras un periodo de descanso por maternidad, Irene Portillo, que fue la primera F40. La campeona de natación Mar Brunet, que participó en la Universiada de Corea, fue tercera F40, flanqueando a Irene Portillo.