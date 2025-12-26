La Sandberg PalmaVela 2026 abre inscripciones para sus dos grandes citas

La Sandberg PalmaVela 2026 ya tiene fechas confirmadas y mantiene abiertas las inscripciones para sus dos grandes eventos que volverán a situar a la bahía de Palma y al archipiélago balear como uno de los grandes escenarios internacionales de la vela de competición.

Dos formatos de competición

El primero de los eventos será LaLarga–The Offshore Race of Sandberg PalmaVela, que en su sexta edición se disputará del 23 al 27 de abril de 2026 en aguas del archipiélago balear. Esta prueba de altura está destinada a las clases IRC, ORC y ORC A2 (dos tripulantes), con recorridos diseñados específicamente para cada clase y una duración estimada de hasta 36 horas para los barcos más rápidos.

A continuación, del 29 de abril al 3 de mayo de 2026, se celebrará el segundo evento: La multiclase en la 22ª Regata Sandberg PalmaVela, con un intenso programa de pruebas en la bahía de Palma que incluirá recorridos barlovento-sotavento y costeros, según la clase.

Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma, señala que “la Sandberg PalmaVela es mucho más que una regata: es un punto de encuentro para las diferentes flotas internacionales como la primera gran cita de la temporada de Europa, en donde las modificaciones y optimizaciones de invierno de cada equipo se pondrán a prueba al competir al más alto nivel posible”.

Amplia participación de clases y divisiones

La Sandberg PalmaVela 2026 está abierta a un amplio abanico de clases, entre las que destacan:

• IMA/Maxi

• TP52 con certificado de Las Super Series 52

• IRC

• ORC

• ORC A2 (doble tripulación)

• Clases monotipo (Cape 31 y Dragon)

• Vintage, Classic y Spirit of Tradition

Las clases y subdivisiones se establecerán en función del número de inscritos y de los certificados de medición, con el objetivo del comité organizador del Real Club Nautico de Palma de que la Sandberg PalmaVela sea una competición equilibrada y de alto nivel deportivo.

Fraga añade que “volver a ver a la flota internacional enfrentarse primero a la intensidad y la belleza de La Larga por el archipiélago balear y después la multiclase con exigencia de la bahía de Palma es, sin duda, uno de los momentos más especiales del año para el club y para la ciudad”.

Inscripciones abiertas hasta el 23 de marzo

Las inscripciones deberán formalizarse a través de la web oficial www.palmavela.com y permanecerán abiertas hasta el 23 de marzo de 2026 a las 20:00 horas. Los equipos inscritos antes del 23 de febrero de 2026, se acogerán a la inscripción bonificada. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se publicará la lista definitiva de participantes y los detalles finales de clases y recorridos.

El director general del RCNP concluye destacando que “cada edición se trabaja con la ilusión y el compromiso como si fuese la primera edición , y esperamos que en 2026 los equipos vuelvan a sentir que Palma y el club es su casa, un lugar donde competir, compartir y vivir la vela con mayúsculas”.