Bádminton
Carolina Marín deja temporalmente las redes sociales: “No estoy en mi mejor momento”
“Me he dado cuenta sobre todo a raíz del último mes que he colapsado”, indicó en un mensaje en internet
EFE
La jugadora de bádminton onubense Carolina Marín anunció que deja temporalmente las redes sociales para darse un tiempo de reflexión y para tomar decisiones.
“No estoy en mi mejor momento, quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas”, indicó en un mensaje en internet.
“Me he dado cuenta sobre todo a raíz del último mes que he colapsado”, por lo que “va siendo hora de pensar en una misma, para reflexionar de verdad sobre muchas cosas. Una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales”, señaló.
Marín expuso que pasa por un momento delicado y necesita cuidarse. “Gracias a todos por el apoyo constante que me habéis mandado y por la empatía. Creo que es importante mostrar a veces un poquito la parte que queremos esconder. La sociedad también pasa por muchas de esas situaciones”, explicó.
“Quiero dar las gracias a todos por entenderme y apoyarme. Espero que tengáis un maravilloso cierre de año y sobre todo un maravilloso comienzo de año”, concluyó la onubense, que ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo.
