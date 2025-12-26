Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Antoni Gran y Victoria Benavides vencen en la Rafa Nadal Academy Urban Race

La novena edición de la prueba bate récords de participación y destina su recaudación a la asociación ELA Balears

La IX Rafa Nadal Academy Urban Race bate récords de participación

Rafa Nadal Academy

Jaume A.

Manacor

Antoni Gran y Victoria Benavides fueron los grandes vencedores de la IX Rafa Nadal Academy Urban Race, imponiéndose en la modalidad de 11 kilómetros con unos tiempos de 0:34:47 y 0:40:09, respectivamente, en una edición que volvió a convertir las calles de Manacor en un escenario de deporte y solidaridad.

Completaron el podio masculino Miquel Àngel Capó y Guillem Tomeu Vadell, mientras que en la clasificación femenina finalizaron en segunda y tercera posición Cristina Munar y Carola Bendl. En la prueba de 6 kilómetros, los triunfos fueron para Miquel Muntaner y Margarita Adrover.

La carrera, que contó con la participación de 850 corredores, batió el récord de inscritos de ediciones anteriores y destinó íntegramente su recaudación a la asociación ELA Balears, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y de sus familias.

Al término de la prueba, Tomeu Obrador, director de operaciones de la Rafa Nadal Academy, y Natalia Llull, responsable de marketing y patrocinios de la Academia, entregaron a Catalina Rigo, presidenta de ELA Balears, un cheque con el importe total recaudado.

El recorrido transcurrió por el centro de Manacor y ofreció dos distancias, 6 y 11 kilómetros, además de la Urban Race Kids, destinada a los más pequeños, con recorridos adaptados a cada franja de edad.

“Hemos superado todas las expectativas”

Domingo Rosselló, director de Salud y Fitness de la Rafa Nadal Academy, valoró muy positivamente la jornada: “Hemos superado todas las expectativas. La respuesta solidaria hacia los enfermos de ELA ha sido extraordinaria y el ambiente vivido con familias, niños y deportistas ha sido ejemplar. Desde ya empezamos a trabajar en la décima edición del próximo año”.

Pese a la lluvia, los participantes pudieron realizar una sesión de calentamiento previa dirigida por voluntarios y, en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, los más pequeños disfrutaron de una zona de juegos y actividades organizada por el Esports Consell.

La novena edición de la carrera solidaria fue posible gracias al patrocinio de Movistar, Cantabria Labs, Quirónsalud y NDL, y a la colaboración de MET, Esports Consell, RCD Mallorca, Coca-Cola, Leo, Sport Shop, Müller, Palma Aquarium, Ravanetto, Fruites i Verdures Es Moya, Palma Jump, Hipercentro, Grupo Aficine, Manacor Comarcal, Quely y Mi Pequeña Fábrica.

Con esta prueba, la Rafa Nadal Academy reafirma su compromiso social y su voluntad de apoyar causas solidarias a través del deporte.

