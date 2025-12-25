Miquel Mestre tiene en el bolsillo el ‘Casc d’Or’ por segundo año consecutivo

A falta de las últimas 23 carreras para finalizar esta temporada de carreras el trote en los hipódromos de las Baleares- Son Pardo, Manacor, Mahón, Torre del Ram y San Rafael en Ibiza-, todo está mas que decidido en favor de Miquel Mestre.

Sus 15 victorias de ventaja sobre Josep Carreras parecen más que definitorias para tener en el bolsillo su segundo título del ‘Casc d’Or’ consecutivo. En un año que ha estado marcado por un juicio que tuvo que ser aplazado, Mestre ha firmado su segundo mejor año, por el momento ha triunfado en 106 carreras por las 91 de Josep Carreras.

En el mejor año del profesional menorquín, ha sido insuficiente la cantidad total de victorias que ha conquistado, puesto que Miquel Mestre también se alzará con el triunfo absoluto de la ‘Regularitat’, y también con la del Hipòdrom de Manacor, donde ha doblado en victorias y puntos al segundo clasificado, Mateu Riera ‘Prim’.

En el Hipòdrom Son Pardo, los datos mantienen en una cerrada lucha de victorias entre Toni Frontera (40) y Jaume Fluxà (44), mientras que en el capítulo de la ‘Regularitat’ como mejor profesional, Frontera aventaja en 17 puntos al menor de los hermanos Fluxà.

Como mejor entrenadora absoluta encabeza la clasificación Claudia Subirats gracias a las 86 victorias que han conseguido los ejemplares que están bajo su entrenamiento, aunque ha quedado señalada después de un gran año por un caso de dopaje por mepivacaína del francés Hornado Bello.

Por su parte, Damià Bosch ya tiene decidido a su favor el título de mejor conductor amateur del 2025, mientras que como mejor aprendiz mantienen una lucha cerrada Joan Xavier Riera con 15 triunfos, y Adrià Riera con 14.

La Cuadra Ladil finalizará como líder de la ‘Regularitat’ como mejor propietaria gracias a sus 48 victorias, las Cuadra Morro como mejor en la categoría de criadores, mientras que Antònia Vaquer, Adrià Riera, Tinita Pocoví y Malen Amer son los vencedores en los torneos para amateurs, aprendices, damas y trote montado. n