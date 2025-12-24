Vadillo: "Tenemos que ser valientes en Jaén"

El Illes Balears Palma Futsal afronta este sábado una de las salidas más exigentes del calendario, con la visita al Olivo Arena para medirse a un Jaén Paraíso Interior que todavía no ha certificado su billete para la Copa de España. Con los mallorquines ya clasificados tras la última jornada, Antonio Vadillo subraya que el objetivo ahora pasa por seguir creciendo y sumar para asentarse en la parte alta de la tabla. “Estamos en una liga muy complicada y todos los partidos están siendo muy difíciles de sacar adelante. El Jaén nos va a obligar al máximo, a estar muy concentrados y a hacer un grandísimo partido”.

La visita al Olivo Arena siempre exige una versión completa del equipo, y el entrenador jerezano asume que habrá fases de sufrimiento. “Habrá momentos en los que nos sometan. Vamos a jugar contra un gran equipo que maneja muchas fases del juego”, explica, comparando incluso la evolución de ambos proyectos: “Es un caso similar al nuestro. Cada año tienen jugadores nuevos, tienen que construir y eso cuesta”.

Pese a la clasificación ya asegurada para la Copa de España, Vadillo no cree que eso deba cambiar el enfoque del equipo. “Da tranquilidad, pero tampoco vamos a pensar más allá de estar mentalizados en el partido”, señala, insistiendo en la importancia de mantener la línea de las últimas semanas. "Tenemos que estar muy concentrados a nivel defensivo e intentar imponer nuestro juego cuando el partido nos lo permita".

El técnico asume que el guion será exigente y que la capacidad de resistencia será determinante. “Va a haber fases donde ellos nos aprieten y necesitamos esa capacidad de sufrimiento”, apunta, sin renunciar a la ambición: “Tenemos que ser valientes, porque si no Jaén te somete mucho en su casa, con el apoyo de su afición”.

Más allá de la clasificación, Vadillo reconoce el valor anímico de un posible triunfo. “Conseguir los tres puntos sería importante porque nos asentaría en la parte alta y nos daría mucha confianza de cara a la Supercopa”, explica, aunque sin perder de vista la dificultad: “Ganarle a un equipo como Jaén siempre viene bien, pero sabemos que solo haciendo las cosas muy bien estaremos cerca de sacar algo positivo”.