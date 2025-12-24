El Palmer Basket sube el nivel con el fichaje de Philip Scrubb

El Palmer Basket Mallorca busca subir el nivel con el fichaje de Philip Alexander Scrubb. El veterano escolta canadiense, de 33 años y de 1,94 metros, llega para reforzar el perímetro del bloque turquesa y aportar su experiencia en la élite del baloncesto internacional para dar un salto de calidad en el actual colista de la Primera FEB. Llega procedente del Aliaga Petkim Spor, equipo de la máxima categoría de Turquía y con con el que ha competido en la FIBA Europe Cup. En la primera división de Turquía, Scrubb ha convertido 7,2 puntos por enfrentamiento, ha repartido 3,6 asistencias y ha blindado 3,4 rebotes. En el campeonato europeo, el norteamericano ha anotado 8,2 puntos y se ha apoderado de 4,3 capturas.

Eso sí, este jugador no llegará a tiempo para el derbi de este domingo en el Palau de Son Moix ante el Fibwi Mallorca (12 horas) y se espera que vista su nueva camiseta a partir de enero.

El fichaje del Palmer Basket posee una trayectoria destacada en la ACB. Phil Scrubb ha jugado 99 partidos en la competición de oro en España. El baloncestista ha militado en el Movistar Estudiantes (2019/20), Monbus Obradoiro (de 2021 a 2023) y Leyma Coruña (el curso pasado). En esos cerca de 100 compromisos, Scrubb ha alcanzado los 8,8 puntos por cita y ha sobrepasado los 9 créditos de valoración.

Imagen del fichaje compartida por el Palmer. / Palmer Basket

Phil Scrubb moldeó sus condiciones como jugador en los Carleton Ravens de su país natal. La incorporación del elenco mallorquín comenzó su aventura profesional en Grecia junto al AEK de Atenas. El versátil refuerzo del equipo ha luchado en las mejores ligas del Viejo Continente (Alemania, Rusia, Francia y Turquía), además de las mencionadas en territorio español y heleno.

El ‘dos’ cuenta con un currículum brillante con el combinado absoluto canadiense. Scrubb ha representado a su nación en los Mundiales del 2019 y del 2023; en el último de ellos se colgó la medalla de bronce para los suyos. El escolta también fue internacional en las categorías de formación.