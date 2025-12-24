Baloncesto
El Fibwi Mallorca lanza su campaña de abonados para la segunda vuelta
El club nacido en s'Arenal anuncia unos precios que oscilan entre los 45 y 125 euros para lo que queda de temporada
El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, manteniendo el lema de 'Ho donarem tot', arranca el segundo tramo de su campaña de socios de cara a esta segunda vuelta de la temporada con unos precios que oscilan desde los 45 euros hasta los 125 en el caso de los precios de abonos individuales. El club, que está cuajando un sensacional inicio de curso en su regreso a la Primera FEB, ocupando puestos de play-off de ascenso a la ACB, aspira a sumar más aficionados a su masa social.
Así, los precios para esta segunda vuelta de la campaña de abonados son de 45 euros en categoría junior, de 11 a 18 años; de 75 euros para la categoría joven, que va desde los 19 hasta los 25 años; de 90 euros para el abono general, de 26 a 64 años y de 45 euros para la categoría senior, para mayores de 65 años. En cuanto a los abonos premium con asiento reservado el precio es de 125 euros euros.
Se mantiene el abono familiar de dos adultos más menores siendo el precio de 175 por dos adultos y de 30 euros por cada menor. El club aspira así a seguir creciendo en su masa social y seguir sumando aficionados a la familia del Fibwi Mallorca en una temporada tremendamente exigente para el equipo dirigido por Pablo Cano.
- La Lotería de Navidad deja 1,8 millones en Mallorca gracias a La Fuerza de Álvaro
- Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- «Los guardias no quieren vivir en Baleares, y quien lo sufre es el ciudadano»
- El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major