El Fibwi Mallorca lanza su campaña de abonados para la segunda vuelta

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, manteniendo el lema de 'Ho donarem tot', arranca el segundo tramo de su campaña de socios de cara a esta segunda vuelta de la temporada con unos precios que oscilan desde los 45 euros hasta los 125 en el caso de los precios de abonos individuales. El club, que está cuajando un sensacional inicio de curso en su regreso a la Primera FEB, ocupando puestos de play-off de ascenso a la ACB, aspira a sumar más aficionados a su masa social.

Así, los precios para esta segunda vuelta de la campaña de abonados son de 45 euros en categoría junior, de 11 a 18 años; de 75 euros para la categoría joven, que va desde los 19 hasta los 25 años; de 90 euros para el abono general, de 26 a 64 años y de 45 euros para la categoría senior, para mayores de 65 años. En cuanto a los abonos premium con asiento reservado el precio es de 125 euros euros.

Precios para la segunda vuelta. / Fibwi Mallorca

Se mantiene el abono familiar de dos adultos más menores siendo el precio de 175 por dos adultos y de 30 euros por cada menor. El club aspira así a seguir creciendo en su masa social y seguir sumando aficionados a la familia del Fibwi Mallorca en una temporada tremendamente exigente para el equipo dirigido por Pablo Cano.