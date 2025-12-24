El ConectaBalear Manacor ya conoce su camino en la Copa del Rey

El ConectaBalear Manacor ya tiene definido su camino en la 51.ª edición de la Copa del Rey de Voleibol, tras el sorteo celebrado este martes por la mañana en el Museo de Bellas Artes de Valencia. El torneo se disputará del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026 en el Pabellón de la Fuente de San Luis, en Valencia, que acogerá por primera vez en la historia dicha competición.

El conjunto manacorí, cuarto clasificado de la Superliga Masculina e igualado a puntos con el tercer clasificado, quedó encuadrado en el lado izquierdo del cuadro. En los cuartos de final, el ConectaBalear CV Manacor se enfrentará a UC3M Voleibol Leganés el jueves 26 de febrero a las 20:00 horas, en un duelo que abrirá su participación en el torneo del KO.

En caso de superar esta primera eliminatoria, el equipo dirigido por Alexis González podría medirse en semifinales al CV Guaguas, actual campeón. Un posible cruce que añade un componente especial y de revancha para el conjunto de Manacor, que perdió ante el conjunto canario la final del año pasado.

Cuadro de la Copa del Rey 2026. / ConectaBalear Manacor

La Copa del Rey reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Superliga Masculina, con CV Guaguas y Grupo Herce Soria Voleibol como principales cabezas de serie. Las semifinales se disputarán el sábado 28 de febrero, mientras que la gran final está programada para el domingo 1 de marzo a las 17:30 horas.

La presencia del ConectaBalear CV Manacor en esta cita vuelve a situar a la ciudad y al voleibol mallorquín en el foco del panorama nacional, consolidando el crecimiento deportivo del club y la ilusión de una afición que sueña con volver a ver a su equipo pelear por el título.