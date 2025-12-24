Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Científicos UIB en SueciaCondenado Accidente MortalTransformación Negocios PalmaJoan Carles Bestard
instagramlinkedin

Maternidad

Ana Peleteiro anuncia un nuevo embarazo tras perder el bebé que esperaba en julio

En una publicación en redes sociales, la atleta gallega explica que ha estado varios meses guardándose esta noticia

Ana Peleteiro, con su bronce en el Mundial bajo techo de Nanking

Ana Peleteiro, con su bronce en el Mundial bajo techo de Nanking / EFE

Alberto Rivera

La saltadora Ana Peleteiro ha terminado el año con una gran noticia. En este día de Nochebuena ha anunciado en sus redes sociales que espera de nuevo un bebé, el que sería su segundo hijo y quinto de su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, quien ya tenía tres de una relación previa.

La saltadora anunciaba en julio que se había quedado embarazada por sorpresa, tras anunciarse a finales del mes de junio que no acudiría al Campeonato de Europa de Atletismo por Naciones. Sin embargo, pocas semanas después explicaba que el bebé que esperaba se había quedado sin latido.

Este miércoles, coincidiendo con la Nochebuena, Peleteiro y Compaoré anunciaron en sus redes sociales que están esperando de nuevo a un bebé. "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025", expresan en una publicación en Instagram.

La atleta ya se encuentra embaraza de varias semanas. "Estos meses hemos estado guardando un secreto muy bonito", indicaba al compartir esta publicación en sus 'stories'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents