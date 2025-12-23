Tangana y agresión a un jugador en un partido de juveniles en Vilafranca

Un nuevo acto de violencia sacudió este pasado fin de semana el fútbol mallorquín. Más allá del codazo de un jugador a un árbitro asistente en un partido de Segunda Regional, en Vilafranca se produjo una tangana en la que participaron jugadores de ambos equipos y público presente en la instalación, además de la agresión a un futbolista visitante durante el partido Es Pla–Juventud Mallorca, correspondiente a la Juvenil Preferente.

Los hechos se precipitaron cuando un jugador recibió un golpe que obligó a sus compañeros a retirarlo en brazos del terreno de juego. Cuando el padre y un hermano del futbolista le recogieron para trasladarlo a los vestuarios, “se montó una tangana”, según afirmó a este diario un aficionado testigo de los hechos, que añadió: “Padres, madres, jugadores… todo el mundo. He pasado mucha vergüenza”.

El tumulto provocado derivó, además, en que el joven lesionado y sus familiares fueran empujados, cayendo al suelo y recibiendo algunas patadas el futbolista, que sufrió un ataque de ansiedad. Su padre solicitó la presencia de una ambulancia y de la Guardia Civil. Los agentes les informaron de que no se podía actuar al no poder identificar a los agresores, aunque sí podían denunciar a ambos clubes si así lo deseaban.

Expulsar al equipo del agresor

Por otro lado, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) se plantea expulsar de la competición al equipo del jugador que este pasado fin de semana agredió a un árbitro asistente en un partido de Segunda Regional. Así lo decidió la junta directiva de la territorial, reunida este lunes “para analizar la situación y adoptar, tras los trámites oportunos, las acciones disciplinarias que correspondan”.

La decisión será remitida al Juez de Competición, que deberá dictaminar si la normativa y el Código Disciplinario permiten llevar a cabo la expulsión del equipo. Por lo pronto, la FFIB se personará como acusación particular en el procedimiento penal que se inicie contra el autor de los hechos.