La Rafa Nadal Academy Urban Race llenará Manacor de deporte y solidaridad el 26 de diciembre

Manacor volverá a reunir a centenares de corredores de todas las edades con la celebración de la IX Rafa Nadal Academy Urban Race, prevista para el 26 de diciembre y con carácter solidario.

En esta edición, todos los beneficios recaudados se destinarán íntegramente a la asociación ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y de sus familias.

La carrera volverá a reunir a centenares de participantes de todas las edades y contará con tres modalidades: 6 kilómetros, 11 kilómetros y la Urban Race Kids, con distancias adaptadas a cada franja infantil. La salida y la llegada tendrán lugar en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, sobre un recorrido totalmente urbano por las calles de Manacor.

Las inscripciones para la carrera popular pueden realizarse a través de la plataforma Elitechip, y los 500 primeros corredores en recoger el dorsal recibirán una camiseta conmemorativa del evento.

Un llamamiento a la participación solidaria

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, animó a participar en esta jornada solidaria: “Para la Academia, la carrera es uno de los días más especiales del año. Ver a tantas familias juntas haciendo deporte en unas fechas tan señaladas y mostrando su lado más solidario es muy emotivo. Hacemos un llamamiento para que participe el mayor número posible de corredores y podamos poner nuestro granito de arena para los enfermos de ELA y sus familias”.

Apoyo institucional y patrocinadores

La novena edición de la carrera solidaria contará con el patrocinio de Movistar, Cantabria Labs, Quirónsalud y NDL, y con la colaboración de MET, Esports Consell, RCD Mallorca, Coca-Cola, Leo, Sport Shop, Müller, Palma Aquarium, Ravanetto, Fruites i Verdures Es Moya, Palma Jump, Hipercentro, Grupo Aficine, Manacor Comarcal, Quely y Mi Pequeña Fábrica.

Con esta prueba, la Rafa Nadal Academy reafirma su compromiso social y su voluntad de apoyar causas solidarias a través del deporte. Durante el periodo de inscripción y el día de la carrera se podrán realizar donaciones a favor de ELA Balears.

Características de la IX Rafa Nadal Academy Urban Race

Categorías

Adultos

+18 años

–18 años

Kids

6-7 años

8-10 años

11-12 años

13-14 años

Distancias

Adultos

6 km

11 km (aprox.)

Kids

6-7 años: 300 m

300 m 8-10 años: 600 m

600 m 11-12 años: 825 m

825 m 13-14 años: 1.100 m

1.100 m Se permite el cambio de prueba, asumiendo el coste el corredor o corredora.

Premios

Obsequios para los tres primeros clasificados de cada categoría (masculina y femenina).

Recogida de dorsales

Los participantes inscritos previamente podrán recoger su dorsal y bolsa del corredor en la recepción del Rafa Nadal Club:

Inscripción hasta el 15 de diciembre: 18 de diciembre, de 17.00 a 20.00 h

18 de diciembre, de 17.00 a 20.00 h Inscripción hasta el 19 de diciembre: 23 de diciembre, de 17.00 a 20.00 h

23 de diciembre, de 17.00 a 20.00 h Inscripciones posteriores al 21 de diciembre: recogida el día de la carrera

Avituallamiento

Habrá avituallamiento líquido y sólido durante la prueba y en la zona de meta.

Los participantes de la carrera de 11 km dispondrán de doble avituallamiento.

Inscripciones y precios

Inscripciones en www.elitechip.net

Fecha límite: miércoles 25 de diciembre, a las 20.00 h

Precios

6 km: 9 € + 2 € alquiler chip blanco

9 € + 2 € alquiler chip blanco 11 km: 12 € + 2 € alquiler chip blanco

12 € + 2 € alquiler chip blanco Kids: 5 €

Habrá inscripciones el día de la carrera, de 8.30 a 10.00 h, en la explanada de la Rafa Nadal Academy (Seguro de accidentes incluido para no federados).

Web oficial: https://www.rafanadalclub.com/eventos/urban-race

Durante la inscripción y el día de la carrera se podrán realizar donaciones a favor de ELA Balears.