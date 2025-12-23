Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MallorcaDescubren túnel subterráneoGran Cruz de Carlos IIINuevas Licencias VTCFalta Talento Guardia Civil
instagramlinkedin

Atletismo

La Rafa Nadal Academy Urban Race llenará Manacor de deporte y solidaridad el 26 de diciembre

La novena edición de la prueba destinará todos sus beneficios a ELA Balears y contará con recorridos para adultos y niños

Las imágenes de la carrera solidaria de la Rafa Nadal Academy

Las imágenes de la carrera solidaria de la Rafa Nadal Academy / Rafa NAdal Academy

Jaume A.

Palma

Manacor volverá a reunir a centenares de corredores de todas las edades con la celebración de la IX Rafa Nadal Academy Urban Race, prevista para el 26 de diciembre y con carácter solidario.

En esta edición, todos los beneficios recaudados se destinarán íntegramente a la asociación ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y de sus familias.

La carrera volverá a reunir a centenares de participantes de todas las edades y contará con tres modalidades: 6 kilómetros, 11 kilómetros y la Urban Race Kids, con distancias adaptadas a cada franja infantil. La salida y la llegada tendrán lugar en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, sobre un recorrido totalmente urbano por las calles de Manacor.

Las inscripciones para la carrera popular pueden realizarse a través de la plataforma Elitechip, y los 500 primeros corredores en recoger el dorsal recibirán una camiseta conmemorativa del evento.

Un llamamiento a la participación solidaria

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, animó a participar en esta jornada solidaria: “Para la Academia, la carrera es uno de los días más especiales del año. Ver a tantas familias juntas haciendo deporte en unas fechas tan señaladas y mostrando su lado más solidario es muy emotivo. Hacemos un llamamiento para que participe el mayor número posible de corredores y podamos poner nuestro granito de arena para los enfermos de ELA y sus familias”.

Apoyo institucional y patrocinadores

La novena edición de la carrera solidaria contará con el patrocinio de Movistar, Cantabria Labs, Quirónsalud y NDL, y con la colaboración de MET, Esports Consell, RCD Mallorca, Coca-Cola, Leo, Sport Shop, Müller, Palma Aquarium, Ravanetto, Fruites i Verdures Es Moya, Palma Jump, Hipercentro, Grupo Aficine, Manacor Comarcal, Quely y Mi Pequeña Fábrica.

Con esta prueba, la Rafa Nadal Academy reafirma su compromiso social y su voluntad de apoyar causas solidarias a través del deporte. Durante el periodo de inscripción y el día de la carrera se podrán realizar donaciones a favor de ELA Balears.

Características de la IX Rafa Nadal Academy Urban Race

Categorías

Adultos

  • +18 años
  • –18 años

Kids

  • 6-7 años
  • 8-10 años
  • 11-12 años
  • 13-14 años

Distancias

Adultos

  • 6 km
  • 11 km (aprox.)

Kids

  • 6-7 años: 300 m
  • 8-10 años: 600 m
  • 11-12 años: 825 m
  • 13-14 años: 1.100 m
  • Se permite el cambio de prueba, asumiendo el coste el corredor o corredora.

Premios

Obsequios para los tres primeros clasificados de cada categoría (masculina y femenina).

Recogida de dorsales

Los participantes inscritos previamente podrán recoger su dorsal y bolsa del corredor en la recepción del Rafa Nadal Club:

  • Inscripción hasta el 15 de diciembre: 18 de diciembre, de 17.00 a 20.00 h
  • Inscripción hasta el 19 de diciembre: 23 de diciembre, de 17.00 a 20.00 h
  • Inscripciones posteriores al 21 de diciembre: recogida el día de la carrera

Avituallamiento

Habrá avituallamiento líquido y sólido durante la prueba y en la zona de meta.

Los participantes de la carrera de 11 km dispondrán de doble avituallamiento.

Inscripciones y precios

Inscripciones en www.elitechip.net

Fecha límite: miércoles 25 de diciembre, a las 20.00 h

Precios

  • 6 km: 9 € + 2 € alquiler chip blanco
  • 11 km: 12 € + 2 € alquiler chip blanco
  • Kids: 5 €

Habrá inscripciones el día de la carrera, de 8.30 a 10.00 h, en la explanada de la Rafa Nadal Academy (Seguro de accidentes incluido para no federados).

Web oficial: https://www.rafanadalclub.com/eventos/urban-race

Noticias relacionadas y más

Durante la inscripción y el día de la carrera se podrán realizar donaciones a favor de ELA Balears.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents