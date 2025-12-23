Marc Márquez está de vuelta tres meses después de su última lesión

No es fácil. Nada fácil. Todos, todos, los expertos y, por descontado, todos los médicos que tratan a los pilotos de MotoGP, sean de donde sean, anunciaron, con la boca pequeña y en secreto, que la lesión que había sufrido, de nuevo, el campeonísimo Marc Márquez (Ducati), durante el Gran Premio de Indonesia, cuando el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), junto a Àlex Márquez, el chico de moda y revelación del 2025, lo tiró nada más empezar la carrera, era mucho más delicada de lo que, incluso, el propio nueve veces campeón del mundo consideraba en principio.

Es más, con sus doctores de Madrid, MM93 consideró oportuno darse una semana de margen por si se podía recuperar con reposo y sin intervención quirúrgica de la rotura del coracoides y de los ligamentos dañados en su hombro derecho, sí, sí, el polémico brazo derecho del húmero, con la idea de volver a correr en Portimao (Portugal) y Cheste (Valencia), las dos últimas pruebas del calendario.

Marc Márquez, ayer, en el circuito de Alcarrà (Lleida). / INSTAGRAM DE MARC MÁRQUEZ

Pero el propio Márquez tuvo que desistir de la idea y, una semana más tarde de lo previsto, el piloto de Cervera (Lleida) volvió a pasar por el quirófano y tuvo que someterse a una delicada operación para no estropear el arranque de la temporada 2026. Como lamentó el mismo Marc “de nuevo, otra vez y ya he perdido la cuenta, me quedo sin vacaciones y sin un invierno normal, volveré a estar todas las vacaciones en el gimnasio, en manos de los fisios y trabajando para regresar cuanto antes”.

Durante las últimas semanas, incluso hubo quien dudó de que la recuperación de Marc fuese por buen camino, pero el mismo piloto se encargó de desmentirlo todo hace unos días en la fiesta de celebración de los títulos mundiales logrado por Ducati y él mismo este año. “Estoy mucho mejor y la semana que viene volveré a montar en moto. Me he sometido a una revisión médica y ya han pasado tres meses desde la lesión. Así que el domingo o la semana que viene volveré a subirme al sillín, para entender lo que significa pilotar una moto”, comentó el mayor de los Márquez Alentá delante de todos sus jefes, tranquilizando a todo el mundo, desde luego.

Después de una nueva operación en su hombro derecho y tres meses de recuperación, Marc Márquez ha vuelto a subirse a una moto para empezar a preparar la pretemporada de 2026. MM93 hizo ayer tres horas en moto y, hoy, algo de karting.

Y hoy mismo acabamos de saber que, tras tres meses, diez semanas, desde aquel 5 de octubre accidentado, Marc se ha vuelto a subir a una moto, sino de carreras, si de entrenamiento, puro y duro. Una Honda de ‘flat track’, en el circuito de Alcarràs (Lleida), uno de sus trazados de entrenamiento durante todo el año, en compañía, cómo no de su inseparable hermano Àlex, subcampeón del mundo de MotoGP y de uno de sus mejores amigos y, por supuesto, alumno adelantado, el campeonísimo brasileño Diogo Moreira, flamante campeón del mundo de Moto2 y nuevo piloto de Honda, en el LCR Racing Team.

Moto y karting

Fue tan bien la sesión sobre la moto que, hoy, el nueve veces campeón del mundo ha vuelto a la pista de entrenamiento, pero ha sido sobre un karting, que es, probablemente, algo más divertido y, sobre todo, mucho menos peligroso a la hora de sufrir un cercance en plena recuperación de la lesión. Tanto una como otra sesión, sobre moto o en el karting, MM93 se encontró en muy buen estado.

El objetivo, sin duda, es recuperar la forma, poco a poco, para, poco después de asistir a la presentación del equipo Ducati Corse, junto al italianos Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, el próximo 19 de enero, en la estación de esquí de Madonna di Campiglio, acudir al primer test de MotoGP, que se desarrollará en el circuito de Sepang, en Malasia.