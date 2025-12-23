El mallorquín Nikko Palou se impone en la Regata ILCA Mar Menor

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palou (embarcación 225111), durante una de las regatas en el Mar Menor

Palou (embarcación 225111), durante una de las regatas en el Mar Menor / Harbour Communication

Jaume A.

Palma

El regatista mallorquín Nikko Palou (RCN Palma) fue el gran protagonista de la III Regata ILCA Mar Menor, celebrada del 19 al 22 de diciembre en Los Alcázares (Murcia), al proclamarse campeón absoluto de la clase ILCA 6 de vela en una competición que reunió a 230 embarcaciones y que sirvió como preparación para el próximo Campeonato de Europa de ILCA 4.

Nikko Palou, campeón de Europa sub-16 de ILCA 4, dominó desde el inicio una flota de 97 barcos, imponiéndose en las dos primeras mangas y manteniendo una notable regularidad a lo largo del campeonato, lo que le permitió asegurarse el triunfo con cuatro puntos de ventaja sobre el murciano Carlos Martínez. El mallorquín apenas dio opción a sus rivales y confirmó su condición de favorito en una regata marcada por la falta de viento en las primeras jornadas y por condiciones exigentes en el tramo final.

Además del título absoluto en ILCA 6, Nikko Palou firmó una actuación sobresaliente al llevarse también los premios en las categorías Senior, Sub19 y Sub18 masculino, reforzando su excelente momento deportivo.

La representación balear volvió a tener protagonismo en la clase ILCA 4, donde el también mallorquín Toni Truyols (CN Sa Ràpita) logró la tercera posición, en una prueba ganada por el andaluz Felipe Pachón. La regata contó con una amplia participación internacional y cerró una intensa temporada de vela en el CAR Región de Murcia, sede en 2025 de numerosos campeonatos nacionales e internacionales.

