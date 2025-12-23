José Tirado: “Nuestro objetivo es estar peleando por todos los títulos”

El Illes Balears Palma Futsal celebró este martes su tradicional brindis de Navidad en el Restaurante Varadero, con la Catedral de Palma como telón de fondo y la ambición por bandera. “Nuestro objetivo es estar ahí, peleando por todos los títulos, seguir soñando”, apuntó José Tirado, presidente del club, en un acto que reunió a la directiva, patrocinadores, representantes políticos y medios de comunicación para hacer balance y celebrar un 2025 extraordinario para la entidad.

Durante el brindis se expusieron las tres UEFA Futsal Champions League, las tres Copas Intercontinentales y los tres premios a Mejor Club del Mundo otorgados por Mundo do Futsal, una imagen que simboliza la dimensión histórica del momento que vive el club y que convirtió el acto en una auténtica postal del éxito deportivo y social del proyecto.

El encuentro sirvió para brindar por la Navidad, agradecer el apoyo recibido y compartir los mejores deseos de cara a 2026, tras un año que ya forma parte de la historia del Illes Balears Palma Futsal. Un 2025 inolvidable en el que el equipo fue semifinalista de la Copa del Rey y de los playoffs por el título de Liga, alcanzó la final de la Copa de España y se proclamó campeón de la UEFA Futsal Champions League y de la Copa Intercontinental.

Además, a nivel institucional e individual, el club cerró el año siendo reconocido por Mundo do Futsal como Mejor Club del Mundo, acompañado de tres premios individuales: José Tirado, distinguido como Mejor General Manager; Antonio Vadillo, como Mejor Entrenador; y Luan Muller, como Mejor Portero del Mundo, reflejo de la solidez y la excelencia del proyecto deportivo y humano que representa el Illes Balears Palma Futsal.

El brindis de Navidad volvió a convertirse así en un espacio de encuentro para toda la familia del Palma Futsal, reforzando los vínculos entre club, patrocinadores, instituciones y medios, y poniendo el broche a un año excepcional.

Los trofeos del Palma Futsal han presidido el brindis navideño en el Restaurante Varadero / Palma Futsal

“Viene un 2026 apasionante”

José Tirado aprovechó el brindis navideño para hacer balance de un año que, tanto a nivel personal como colectivo, quedará marcado en la historia del club. Un 2025 intenso y exigente, pero profundamente significativo.

“Ha sido un año muy especial. Para mí, personalmente, muy difícil”, reconoció el presidente del Illes Balears Palma Futsal, aunque enseguida puso el foco en lo positivo. “Siempre intento quedarme con las cosas bonitas, y creo que el club, incluso con mi ausencia, ha hecho el mejor año de su historia”. Para Tirado, ese hecho habla por sí solo de la dimensión alcanzada por la entidad: “Ha demostrado la magnitud del club y, sobre todo, el grupo humano que tenemos”.

Más allá de los títulos y los reconocimientos, Tirado subrayó el crecimiento interno del proyecto. “Este año me quedo con una experiencia personal que poco a poco voy sacando adelante, pero también con haberme dado cuenta de que entre todos nos hemos convertido en un club increíble”. Una reflexión que, asegura, le da energía para seguir mirando hacia adelante: “Eso te da fuerzas para continuar con una ilusión enorme de cara al futuro”.

Con la vista ya puesta en 2026, el presidente no escondió su ambición ni su entusiasmo. “Nosotros siempre queremos ser un poquito mejores”, apuntó antes de enumerar un calendario que ilusiona a toda la familia del Palma Futsal. “Viene un año apasionante, con una Supercopa que, gracias a la RFEF y a las instituciones, podremos jugar por primera vez en Son Moix. Eso ya es algo que hay que disfrutar, más allá de poder ganar ese ansiado título nacional”.

Supercopa, Champions y Copa de España marcan el horizonte inmediato. “Nuestro objetivo es estar ahí, peleando por todos los títulos, seguir soñando y seguir creciendo como club, no solo a nivel deportivo, sino también social”. Tirado se mostró convencido de que el camino sigue siendo ilusionante: “Tengo la sensación de que vamos a vivir un año muy bonito y especial”.

Por último, recordó cómo el club ha ido rompiendo sus propios límites temporada tras temporada. “Llevamos cuatro años diciendo que será muy difícil superar el año anterior, y lo hemos conseguido cuatro veces seguidas”. Con esa experiencia, afronta el nuevo curso con optimismo y ambición. “Hay que ir día a día, empezando por la Supercopa, que nos hace muchísima ilusión. Sería un sueño levantar ese título nacional, y si no, iremos a por el siguiente reto”.

La idea, insistió, es clara: disfrutar del camino. “Estoy seguro de que 2026 será un año apasionante, y hay que vivirlo día a día”.